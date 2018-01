Nouvelles conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère en Mauritanie

Le gouvernement mauritanien a approuvĂ© un projet de dĂ©cret fixant de nouvelles conditions d’emploi de la main-d’Ɠuvre Ă©trangĂšre, selon un communiquĂ© rendu public Ă l’issue de la rĂ©union hebdomadaire des ministres.Il s’agit notamment de fixer les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’emploi de cette main d’Ɠuvre, les interdictions, les limitations en la matiĂšre ainsi que les prioritĂ©s accordĂ©es Ă la ‘’mauritanisation » des emplois, a prĂ©cisĂ© le communiquĂ© publiĂ© jeudi.

Dans un point de presse consĂ©cutif Ă la rĂ©union du Gouvernement, le ministre mauritanien de l’Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l’information et de la communication, Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna, a expliquĂ© que le dĂ©cret vise Ă aider la main d’Ɠuvre nationale et Ă lui accorder la prioritĂ© dans l’accĂšs aux opportunitĂ©s d’emploi offertes, tout en prĂ©servant les intĂ©rĂȘts des entreprises.

Il a ajoutĂ© que le texte rendait obligatoire la ‘’mauritanisation » pour plus de huit travailleurs, sachant que toute demande d’embauche supĂ©rieure Ă huit emplois doit nĂ©cessairement ĂȘtre accompagnĂ©e par un plan de ‘’mauritanisation » du mĂȘme nombre d’emplois.

« Au cas oĂč le nombre demandĂ© est en deçà de 8 et que les mauritaniens postulants rĂ©pondent aux critĂšres requis, ils sont prioritaires », a soulignĂ© le ministre.

Si, a-t-il ajoutĂ©, ces Mauritaniens rĂ©pondent aux critĂšres mais manquent seulement d’expĂ©rience, ils doivent ĂȘtre embauchĂ©s avec les Ă©trangers jusqu’Ă ce qu’ils acquiĂšrent l’expĂ©rience nĂ©cessaire pour ĂȘtre dĂ©finitivement recrutĂ©s en lieu et place.