Nouvelles protestations en Tunisie: 200 arrestations, des policiers blessés

Quelque 200 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s et des dizaines de policiers blessĂ©s lors d’une nouvelle nuit de troubles dans plusieurs villes de Tunisie, alimentĂ©s par une grogne sociale persistante et des mesures d’austĂ©ritĂ©.

Après une journĂ©e calme mercredi dans ce pays, point de dĂ©part du Printemps arabe, des manifestants sont Ă nouveau descendus dans la soirĂ©e dans les rues de Tebourba, Ă 30 km Ă l’ouest de la capitale Tunis, selon des habitants.

Sept ans après une rĂ©volution qui rĂ©clamait travail et dignitĂ© et qui avait fait tomber le dictateur Zine al-Abidine Ben Ali, des manifestations pacifiques sporadiques ont Ă©clatĂ© la semaine dernière en Tunisie contre la hausse des prix et un budget d’austĂ©ritĂ© entrĂ© en vigueur le 1er janvier, prĂ©voyant entre autres des augmentations d’impĂ´ts.

La contestation a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en Ă©meutes lundi soir, notamment Ă Tunis et Ă Tebourba oĂą des heurts ont Ă©clatĂ© après la mort d’un homme durant une manifestation.

Lors d’une visite mercredi Ă el-Battan, près de Tebourba, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a condamnĂ© les actes de « vandalisme » qui selon lui « servent les intĂ©rĂŞts des rĂ©seaux de corruption pour affaiblir l’Etat ». Il a pointĂ© du doigt le Front populaire, un parti de gauche opposĂ© au budget.

Dans la nuit de mardi Ă mercredi, 49 policiers ont Ă©tĂ© blessĂ©s, 206 personnes arrĂŞtĂ©es et des fourrières ont Ă©tĂ© attaquĂ©es lors des troubles, a indiquĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Khlifa Chibani en accusant des casseurs d’avoir Ă©tĂ© payĂ©s par des meneurs politiques.

Aucun bilan d’éventuels blessĂ©s parmi les protestataires n’a pu ĂŞtre obtenu auprès des autoritĂ©s.

A Sidi Bouzid, ville dĂ©favorisĂ©e du centre d’oĂą Ă©tait partie en dĂ©cembre 2010 la contestation sociale marquant le dĂ©but du Printemps arabe, des jeunes ont coupĂ© des routes, jetĂ© des pierres et la police a rĂ©pliquĂ© Ă coups de gaz lacrymogènes, selon un correspondant de l’AFP sur place.

Des incidents ont Ă©galement eu lieu Ă Kasserine (centre), Gafsa (sud), Jedaida (nord) et dans plusieurs quartiers populaires de Tunis.

– ‘Plus rien Ă perdre’ –

« Il y a des actes de pillage et de vol, mais aussi un message politique de la part d’un pan de la population qui n’a plus rien Ă perdre », estime le politologue Selim Kharrat, soulignant que nombre de symboles de l’Etat ont Ă©tĂ© pris pour cible.

L’armĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e autour de banques, bureaux de postes et autres bâtiments gouvernementaux sensibles dans les principales villes du pays, selon le ministère de la DĂ©fense.

Pour la politologue Olfa Lamloum, « la nouvelle loi de finances est la goutte d’eau qui fait dĂ©border le vase ».

« Les jeunes sont déçus par rapport Ă la rĂ©volution, surtout Ă cause de la chertĂ© de la vie », dit-elle, soulignant « l’approfondissement des inĂ©galitĂ©s sociales mis en Ă©vidence par les statistiques officielles » — hausse du taux de pauvretĂ©, du chĂ´mage et de l’illettrisme chez les jeunes notamment.

Les protestations nocturnes ont Ă©tĂ© Ă©maillĂ©es de violences. Un supermarchĂ© de la banlieue sud de Tunis a Ă©tĂ© pillĂ© par des jeunes qui ont volĂ© argent et marchandises, selon Mohamed Baccouche, directeur adjoint d’exploitation du groupe français de distribution Carrefour.

A Tebourba, des heurts ont Ă©clatĂ© mardi après l’enterrement de l’homme dĂ©cĂ©dĂ© la nuit prĂ©cĂ©dente, les manifestants accusant la police de l’avoir tuĂ©, ce que dĂ©ment le ministère de l’IntĂ©rieur.

Le ministre de la SantĂ©, Imed Hammami, a assurĂ© que le rĂ©sultat de l’autopsie serait publiĂ© jeudi.

Si la Tunisie, unique pays rescapé du Printemps arabe, est parvenue jusque-là à faire avancer sa transition démocratique, elle reste engluée dans la morosité économique et sociale.

– Hausse des prix –

Après plusieurs annĂ©es de marasme Ă©conomique et d’embauches massives dans la fonction publique, la Tunisie est confrontĂ©e Ă d’importantes difficultĂ©s financières. L’inflation a dĂ©passĂ© les 6% fin 2017 tandis que dette et dĂ©ficit commercial atteignent des niveaux inquiĂ©tants.

Tunis a obtenu en 2016 une nouvelle ligne de crĂ©dits du Fonds monĂ©taire international (FMI), d’un montant de 2,4 milliards d’euros sur quatre ans, en Ă©change d’un programme visant Ă rĂ©duire les dĂ©ficits.

Les militants de la campagne « Fech Nestannew » (Qu’est-ce qu’on attend, ndlr) lancĂ©e en dĂ©but d’annĂ©e contre les hausses de prix, ont appelĂ© Ă manifester massivement vendredi.

Ils rĂ©clament une rĂ©vision de la loi de finances, qui a augmentĂ© la TVA et crĂ©e diffĂ©rentes autres taxes, ainsi qu’une meilleure couverture sociale pour les familles en difficultĂ© et une lutte plus efficace contre la corruption.

Dans un communiqué, la centrale syndicale UGTT a appelé à un rassemblement dimanche devant son siège à Tunis pour la commémoration du 7e anniversaire de la révolution de 2011.