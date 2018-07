Novitchok: Londres doit « cesser ses intrigues », selon Moscou

Moscou a sommé jeudi le gouvernement britannique de « cesser ses intrigues » et a demandé une « enquête commune » après que Londres lui a demandé des explications au sujet de l’empoisonnement à l’agent Novitchok d’un couple de Britanniques, estimant que le Royaume-Uni devrait « s’excuser ».

« Au nom de la sécurité des citoyens de notre continent, nous appelons le gouvernement de Theresa May à cesser ses intrigues et jeux avec les substances toxiques et cesser de mettre des embûches sur le chemin d’une enquête commune », a déclaré aux journalistes la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

« Le gouvernement de Theresa May et ses représentants auront à s’excuser pour tout ce qu’ils ont fait, auprès de la Russie comme auprès de la communauté internationale. Cela viendra plus tard, mais cela viendra », a-t-elle ajouté.

Deux Britanniques, un homme et une femme, ont été samedi à Amesbury (sud-ouest de l’Angleterre), une petite ville située à une douzaine de kilomètres de Salisbury, où l’ex-agent agent russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés en mars.

Après avoir d’abord évoqué un lié à la drogue, les autorités britanniques ont annoncé mercredi soir que le couple avait été exposé au Novitchok, l’agent innervant de conception soviétique mis en cause dans le cas des Skripal.

Mme Zakharova a appelé « les forces de l’ordre britanniques à ne pas céder aux sales jeux politiques commencés par certaines forces à Londres et à enfin coopérer avec les forces de l’ordre russes pour cette enquête ».

« Maintenant, il est important de lancer une enquête à grande échelle », a-t-elle continué, dénonçant « les tentatives sans fin de Londres pour manipuler l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques » (OIAC).

En mars, l’empoisonnement de M. Skripal et sa fille avait suscité une profonde crise diplomatique entre Moscou et Londres, qui avait accusé la Russie d’avoir utilisé sur le sol britannique un agent neurotoxique de conception soviétique appelé Novitchok.

Cette crise s’est traduite par la plus importante vague d’expulsions croisées de diplomates de l’Histoire entre Russes et Occidentaux.

Jeudi, le Kremlin a de nouveau « démenti catégoriquement et continué à démentir catégoriquement être impliqué de quelque manière que ce soit dans ce qui s’est passé » à Salisbury.

« Aucune preuve convaincante des accusations impliquant la Russie n’a été présentée par la partie britannique », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.