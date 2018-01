Nucléaire iranien: l’accord critiqué par Donald Trump « fonctionne », assure Mogherini

La chef de la diplomatie de l’Union europĂ©enne Federica Mogherini a martelĂ© jeudi que l’accord nuclĂ©aire avec l’Iran « fonctionne », alors que le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump doit dĂ©cider prochainement s’il rĂ©tablit ou non des sanctions contre TĂ©hĂ©ran.

Cet signĂ© par les grandes puissances et l’Iran en 2015 « fonctionne, rend le monde plus sĂ»r et empĂŞche une course Ă l’armement nuclĂ©aire potentielle dans la rĂ©gion », a affirmĂ© Mme Mogherini après une rĂ©union Ă Bruxelles avec le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

« Nous attendons de toutes les parties qu’elles continuent de pleinement mettre en oeuvre cet accord », a-t-elle ajoutĂ©.

Mme Mogherini a aussi indiquĂ© que la rĂ©union avait permis aux EuropĂ©ens d' »exprimer (leurs) prĂ©occupations sur d’autres sujets, comme le dĂ©veloppement de missiles balistiques (par l’Iran) ou les tensions dans la rĂ©gion ».

M. Zarif a Ă©tĂ© conviĂ© par Mme Mogherini Ă Bruxelles pour des discussions avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian, allemand Sigmar Gabriel et britannique Boris Johnson. Ceux-ci ont Ă l’unanimitĂ© exprimĂ© leur fort soutien Ă l’accord nuclĂ©aire, que le prĂ©sident amĂ©ricain avait promis de « dĂ©chirer » pendant sa campagne Ă©lectorale en 2016.

« Nous pensons que c’est un succès diplomatique considĂ©rable, c’est un moyen d’empĂŞcher l’Iran d’acquĂ©rir des armes nuclĂ©aire et l’Iran respecte cet accord d’après l’Agence intertaionale de l’Ă©nergie atomique (AIEA) », a soulignĂ© M. Johnson.

« Il n’y a pas aujourd’hui d’indication qui pourrait laisser un doute sur le bon respect par la partie iranienne de l’accord puisque l’AIEA confirme rĂ©gulièrement (sa) bonne mise en Ĺ“uvre », a insistĂ© M. Le Drian.

« Il importe donc aujourd’hui que l’ensemble des parties prenantes respecte cet engagement commun, et en consĂ©quence que nos alliĂ©s amĂ©ricains le respectent aussi », a-t-il insistĂ©.

« Mais ça ne signifie pas que nous cachions les autres points de dĂ©saccord qui existent », a ajoutĂ© le ministre français, en rappelant -comme tous les autres intervenants- les prĂ©occupations sur le dĂ©veloppement par l’Iran de missiles balistiques et son rĂ´le jugĂ© nĂ©faste dans plusieurs conflits de la rĂ©gion.

L’Iran soutient le rĂ©gime de Bachar al-Assad en Syrie, le Hezbollah au Liban mais aussi les rebelles houthis au YĂ©men auxquels TĂ©hĂ©ran est accusĂ© d’avoir fourni des missiles.

Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel s’est prĂ©valu Ă la sortie de la rĂ©union d’un accord de principe de la part de M. Zarif pour commencer un « dialogue » sur ces sujets de contentieux.

« Nous avons dĂ©cidĂ© aujourd’hui que nous discuterions sur ces sujets contentieux, en commençant avec le YĂ©men. Ceci n’a rien Ă voir avec l’accord nuclĂ©aire (…) mais il y a un besoin urgent de le faire », a-t-il expliquĂ©.

« Il y aura un dialogue avec l’Iran sur (…) un changement de comportement dans la rĂ©gion que nous voyons comme une nĂ©cessitĂ©. L’Iran a, c’est bien connu, d’autres positions » Ă ce propos, a ajoutĂ© Sigmar Gabriel, sans donner plus de dĂ©tails.