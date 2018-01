Nucléaire iranien: l’accord critiqué par Trump « fonctionne », assure Mogherini

La chef de la diplomatie de l’UE Federica Mogherini a martelĂ© jeudi que l’accord nuclĂ©aire avec l’Iran « fonctionne », alors que le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump doit dĂ©cider prochainement s’il rĂ©tablit ou non des sanctions contre TĂ©hĂ©ran.

Cet signĂ© par les grandes puissances et l’Iran en 2015 « fonctionne, rend le monde plus sĂ»r et empĂŞche une course Ă l’armement nuclĂ©aire potentielle dans la rĂ©gion », a affirmĂ© Mme Mogherini après une rĂ©union Ă Bruxelles avec le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. « Nous attendons de toutes les parties qu’elles continuent de pleinement mettre en oeuvre cet accord », a-t-elle ajoutĂ©.