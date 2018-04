NuclÃ©aire iranien: les EuropÃ©ens partagÃ©s sur de nouvelles sanctions

Les EuropĂ©ens se sont montrĂ©s lundi partagĂ©s sur l’opportunitĂ© d’imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran pour son programme de missiles dans le but de donner des gages au prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et Ă©viter la rupture de l’accord sur le nuclĂ©aire conclu avec TĂ©hĂ©ran.

« Je n’attends pas de dĂ©cisions sur ce sujet aujourd’hui », a dĂ©clarĂ© la reprĂ©sentante de la diplomatie europĂ©enne Federica Mogherini Ă son arrivĂ©e Ă Luxembourg pour une rĂ©union avec les ministres des Affaire Ă©trangères de l’UE.

« Nous avons dĂ©jĂ des sanctions en place », a rappelĂ© Mme Mogherini.

« Le sujet n’est pas un point important de l’ordre du jour », a pour sa part soutenu la ministre autrichienne Karin Kneissl. L’Autriche est un des pays les plus rĂ©ticents Ă imposer de nouvelles sanctions, avec l’Italie et la Suède.

« Ce n’est pas Ă mes yeux la première prioritĂ© », a renchĂ©ri le chef de la diplomatie belge Didier Reynders. « Il n’y aura pas de solution militaire en Syrie et si on veut une solution politique, il faut avoir un dialogue avec l’Iran et la Russie », a-t-il expliquĂ©.

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a toutefois signifiĂ© son mĂ©contentement vis-Ă -vis de TĂ©hĂ©ran. « Nous sommes prĂ©occupĂ©s par le rĂ´le jouĂ© par l’Iran dans la rĂ©gion et par son programme de missiles balistiques », a-t-il dĂ©clarĂ©. L’Iran est un des soutiens militaires du rĂ©gime syrien avec la Russie.

« Nous devons discuter comment nous nous positionnons face Ă cela », a ajoutĂ© M. Maas, sans prĂ©ciser s’il souhaitait de nouvelles sanctions.

« Nous devons en discuter et nous sommes ouverts Ă cette option », a pour sa part assurĂ© son homologue lituanien Linas Antanas Linkevicius.

« L’inaction vis-Ă -vis de l’Iran n’est pas une solution », a soutenu le reprĂ©sentant d’un Etat membre sous couvert de l’anonymat. « Il n’est pas question de toucher Ă l’accord sur le nuclĂ©aire, mais on peut agir dans son environnement et la gamme des options est vaste », a-t-il ajoutĂ©. « On a tous les rĂ©gimes de sanctions nĂ©cessaires. Il faut voir oĂą ajouter les noms », a prĂ©cisĂ© la mĂŞme source.

« La politique Ă©trangère de l’Iran et son programme balistique ne sont pas en phase avec l’esprit de l’accord sur le nuclĂ©aire. Si on peut faire des gestes qui vont dans la direction d’apaiser les AmĂ©ricains, je crois cette discussion (sur de nouvelles sanctions) aura lieu, mais il ne faut pas faire la faute capitale de perdre l’Iran », a toutefois averti le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn.

« Il ne s’agit pas de briser la relation très particulière entre l’Iran et l’Union europĂ©enne. Je crois que l’Europe fera tout pour que l’accord sur le nuclĂ©aire ne soit pas rompu », a plaidĂ© M. Asselborn.

« Si les AmĂ©ricains prennent cette responsabilitĂ©, ce serait une faute grave », a-t-il insistĂ©, « il y a des gens compĂ©tents aux Etats-Unis qui savent expliquer au prĂ©sident Trump les consĂ©quences d’une telle dĂ©cision ».

Donald Trump considère que l’accord sur le nuclĂ©aire conclu avec l’Iran comporte beaucoup de lacunes et menace de le rompre.

Il a donnĂ© aux EuropĂ©ens jusqu’au 12 mai pour encadrer les activitĂ©s balistiques de l’Iran et imposer des « sanctions sĂ©vères » si TĂ©hĂ©ran continue Ă dĂ©velopper et tester des missiles susceptibles d’emporter un jour des tĂŞtes nuclĂ©aires.