Nucléaire iranien: l’UE défend l’accord suspendu à la décision de Trump

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump doit rendre publique vendredi sa dĂ©cision de rĂ©imposer ou non des sanctions Ă©conomiques contre l’Iran, au risque de torpiller l’accord nuclĂ©aire conclu en 2015 avec TĂ©hĂ©ran, dĂ©fendu par les autres puissances signataires.

M. Trump, un dĂ©tracteur farouche de cet accord, Ă©tait censĂ© prendre sa dĂ©cision lors d’une rĂ©union jeudi de ses principaux conseillers, selon un membre de l’administration. Un haut responsable du dĂ©partement d’Etat a indiquĂ© qu’elle serait rendue publique vendredi.

En octobre, il avait refusĂ© de « certifier » que TĂ©hĂ©ran respectait les termes de l’accord, semant la confusion sur le sort du texte âprement nĂ©gociĂ© pendant plus de deux ans entre l’Iran et les grandes puissances (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie).

– L’Europe derrière l’accord –

Les sanctions amĂ©ricaines contre le programme nuclĂ©aire iranien font l’objet d’une suspension temporaire, rĂ©gulièrement renouvelĂ©e par le prĂ©sident qui peut aussi les remettre en place s’il estime que TĂ©hĂ©ran ne respecte pas ses engagements.

Selon des responsables amĂ©ricains, M. Trump pourrait prolonger, avec rĂ©ticence, cette suspension qui arrive Ă Ă©chĂ©ance ce week end. Et il pourrait aussi imposer de nouvelles sanctions liĂ©es Ă d’autres problèmes que le nuclĂ©aire, comme les droits de l’homme ou le soutien Ă des groupes extrĂ©mistes Ă l’Ă©tranger.

« Je pense que vous pouvez vous attendre Ă ce qu’il y ait davantage de sanctions mises en place », a commentĂ© jeudi Steven Mnuchin, secrĂ©taire au TrĂ©sor, Ă la presse.

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron a signifiĂ© jeudi par tĂ©lĂ©phone Ă M. Trump « la dĂ©termination de la France en faveur d’une application stricte de l’accord et l’importance de son respect par l’ensemble de ses signataires », selon l’ElysĂ©e.

RĂ©unis jeudi Ă Bruxelles, les EuropĂ©ens ont de nouveau dĂ©fendu l’accord, qui empĂŞche l’Iran de dĂ©velopper un programme nuclĂ©aire militaire en Ă©change de la levĂ©e de certaines sanctions Ă©conomiques. Mais ils ont aussi Ă©voquĂ© les nombreux autres sujets de contentieux –partagĂ©s avec Washington– contre TĂ©hĂ©ran.

Les EuropĂ©ens ont exprimĂ© au chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif leurs « prĂ©occupations sur d’autres sujets, comme le dĂ©veloppement de missiles balistiques (par l’Iran) ou les tensions dans la rĂ©gion » et les rĂ©centes manifestations ayant fait 21 morts en Iran, a soulignĂ© la diplomate en chef de l’Union europĂ©enne, Federica Mogherini, Ă l’issue de la rencontre.

La mise en oeuvre de l’accord doit être « accompagnée d’un dialogue renforcé avec l’Iran sur son programme balistique et sa politique régionale », a également souligné la présidence française jeudi soir.

L’urgence aux yeux des EuropĂ©ens restait toutefois de faire bloc face Ă M. Trump pour dĂ©fendre l’accord international.

Cet accord « fonctionne, rend le monde plus sĂ»r et empĂŞche une course Ă l’armement nuclĂ©aire potentielle dans la rĂ©gion », a martelĂ© Mme Mogherini.

« Nous pensons que c’est un succès diplomatique considĂ©rable, c’est un moyen d’empĂŞcher l’Iran d’acquĂ©rir des armes nuclĂ©aires », a soulignĂ© le Britannique Boris Johnson.

– TĂ©hĂ©ran promet des reprĂ©sailles –

« Il n’y a pas aujourd’hui d’indication qui pourrait laisser un doute sur le bon respect par la partie iranienne de l’accord puisque l’Agence internationale pour l’Ă©nergie atomique (AIEA) confirme rĂ©gulièrement (sa) bonne mise en oeuvre », a fait valoir le ministre français Jean-Yves Le Drian.

« Il importe donc aujourd’hui que l’ensemble des parties prenantes respecte cet engagement commun et, en consĂ©quence, que nos alliĂ©s amĂ©ricains le respectent aussi », a-t-il insistĂ©.

TĂ©hĂ©ran a promis des reprĂ©sailles, se disant « prĂ©parĂ© Ă tous les scĂ©narios » si Washington rĂ©imposait des sanctions Ă©conomiques. Jeudi, M. Zarif a prĂ©venu que « tout acte qui sape l’accord nuclĂ©aire est inacceptable ».

Signe de la volontĂ© des EuropĂ©ens de poursuivre la coopĂ©ration Ă©conomique avec l’Iran, l’Italie a accordĂ© jeudi une ligne de crĂ©dit de 5 milliards d’euros destinĂ©e aux banques iraniennes.

MalgrĂ© ce soutien sans faille, les EuropĂ©ens ont Ă©voquĂ© les dossiers qui fâchent, Ă commencer par le dĂ©veloppement de missiles balistiques par l’Iran et son soutien au rĂ©gime du prĂ©sident syrien Bachar al-Assad, au Hezbollah libanais et Ă la rĂ©bellion houthie au YĂ©men.

Une façon de montrer Ă l’administration Trump que ses critiques vĂ©hĂ©mentes sur ces sujets sont entendues de l’autre cĂ´tĂ© de l’Atlantique.

– Voisinage rĂ©gional –

« Si l’on veut construire un soutien mondial Ă cet accord, il faut clairement que l’Iran montre qu’il peut se comporter en bon voisin dans la rĂ©gion », a commentĂ© M. Johnson. « C’est la raison pour laquelle il est lĂ©gitime et juste que nous nous concentrions en parallèle sur ce que l’Iran peut faire pour rĂ©soudre cette crise Ă©prouvante au YĂ©men, pour aider Ă faire avancer la paix en Syrie et pour aider Ă rĂ©soudre d’autres questions dans la rĂ©gion », a-t-il expliquĂ©.

L’Allemand Sigmar Gabriel s’est prĂ©valu d’un accord de principe de la part de M. Zarif pour commencer un « dialogue » sur « un changement de comportement dans la rĂ©gion ».

« Nous avons dĂ©cidĂ© aujourd’hui que nous discuterions sur ces sujets contentieux, en commençant par le YĂ©men. Ceci n’a rien Ă voir avec l’accord sur le nuclĂ©aire (…) mais il y a un besoin urgent de le faire », a-t-il expliquĂ©.