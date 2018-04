Nucléaire iranien: Macron peut-il convaincre Trump de sauver l’accord ?

Emmanuel Macron va tenter Ă Washington de convaincre Donald Trump de ne pas « dĂ©chirer » l’accord sur le nuclĂ©aire iranien. Mais malgrĂ© des nĂ©gociations bien avancĂ©es, personne ne sait vraiment si cela suffira Ă satisfaire le prĂ©sident amĂ©ricain.

A l’ElysĂ©e, on « espère » que la visite du prĂ©sident français Ă son homologue amĂ©ricain, de lundi Ă mercredi, « va permettre d’avancer dans le bon sens » sur ce dossier prioritaire. Et pour cause: l’ultimatum lancĂ© en janvier par Donald Trump aux signataires europĂ©ens de l’accord (France, Royaume-Uni et Allemagne) expire le 12 mai.

A cette date, s’ils n’ont pas trouvĂ© le moyen de durcir l’accord signĂ© en 2015 par les grandes puissances avec l’Iran pour l’empĂŞcher de se doter de la bombe atomique, le prĂ©sident amĂ©ricain, qui le juge trop laxiste, menace de rĂ©tablir les sanctions contre TĂ©hĂ©ran et de se retirer du texte.

Une menace Ă laquelle le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a ripostĂ© samedi en avertissant que TĂ©hĂ©ran reprendra « vigoureusement » l’enrichissement d’uranium en cas de rupture de l’accord, avant d’assurer que son pays adopterait des « mesures drastiques », sans en prĂ©ciser la teneur.

Les EuropĂ©ens, initialement surpris par l’ultimatum mais dĂ©cidĂ©s Ă sauver un accord durement nĂ©gociĂ©, estiment avoir jouĂ© le jeu en proposant des solutions. La France, la première, est allĂ©e Ă la rencontre des inquiĂ©tudes amĂ©ricaines en s’alarmant du rĂ´le de l’Iran au Moyen-Orient et de ses missiles balistiques — un rĂ´le de mĂ©diateur saluĂ© par les diplomates amĂ©ricains.

LĂ -dessus, les parties pensent avoir bien avancĂ© dans la rĂ©daction d’engagements politiques assortis, Ă©ventuellement, de nouvelles sanctions europĂ©ennes pour le volet balistique, mĂŞme si les membres de l’Union europĂ©enne sont encore divisĂ©s sur cette dernière question.

Plus difficile est le travail sur l’accord lui-mĂŞme, notamment les “sunset clauses” selon lesquelles certaines restrictions aux activitĂ©s nuclĂ©aires iraniennes tombent progressivement Ă partir de 2025.

Comment durcir un texte sans impliquer ses autres signataires, l’Iran, la Chine et la Russie, qui ne veulent pas y toucher ? « C’est un dialogue de sourds », peste un diplomate europĂ©en quand, cĂ´tĂ© amĂ©ricain, on reconnaĂ®t un problème « Ă©pineux ».

Washington souhaite un « accord complĂ©mentaire » conclu entre les Etats-Unis d’une part, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne de l’autre. En fait, cela prend lĂ aussi la forme d’une dĂ©claration politique dans laquelle les Occidentaux s’engagent Ă ne pas laisser TĂ©hĂ©ran se doter de la bombe mĂŞme après l’expiration de l’accord de 2015.

Les EuropĂ©ens semblent prĂŞts Ă qualifier d' »accord » ce « document » qui sera finalisĂ© d’ici dĂ©but mai, si cela peut convaincre le prĂ©sident amĂ©ricain de rester dans le « vrai » accord.

– « Après le 12 mai » –

C’est lĂ le vrai noeud du problème. Personne ne sait ce qui est susceptible de satisfaire Donald Trump qui, prĂ©vient-on de part et d’autre, ne tranchera qu’en mai, au dernier moment.

« Il dĂ©teste l’accord », disent plusieurs diplomates occidentaux.

Certains nĂ©gociateurs europĂ©ens reconnaissent que mĂŞme leur homologue amĂ©ricain, le diplomate Brian Hook, ne sait pas prĂ©cisĂ©ment si, in fine, le rĂ©sultat des tractations permettra de sauver l’accord.

« Si nous parvenons Ă un accord » avec les EuropĂ©ens, « alors il sera exposĂ© au prĂ©sident » qui « prendra sa dĂ©cision », s’est rĂ©cemment bornĂ© Ă expliquer Brian Hook.

Le pessimisme ambiant cĂ´tĂ© europĂ©en a Ă©tĂ© renforcĂ© par de rĂ©cents choix du prĂ©sident amĂ©ricain, qui a nommĂ© deux « faucons », Mike Pompeo et John Bolton, comme secrĂ©taire d’Etat et conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale.

Mike Pompeo s’est toutefois montrĂ© le plus vague possible lors de son audition de confirmation — toujours en suspens — par le SĂ©nat, refusant de dire s’il plaiderait pour un retrait amĂ©ricain en cas d’Ă©chec des nĂ©gociations avec les EuropĂ©ens.

« MĂŞme après le 12 mai, il y a encore beaucoup d’efforts diplomatiques Ă mener », a-t-il Ă©ludĂ©.

Certains groupes de pressions conservateurs de Washington suggèrent au prĂ©sident d’annoncer, Ă cette date-butoir, le retour des sanctions liĂ©es au nuclĂ©aire, tout en accordant un nouveau dĂ©lai avant l’entrĂ©e en vigueur. Une manière de gagner encore du temps tout en affichant sa fermetĂ©.

Qu’il « dĂ©chire » directement l’accord ou qu’il enclenche un compte-Ă -rebours, les consĂ©quences restent difficiles Ă prĂ©dire.

Les EuropĂ©ens affirment officiellement ne pas travailler Ă un « plan B » dont ils espèrent qu’il n’aura pas Ă ĂŞtre dĂ©ployĂ©. Mais « il faut toujours se prĂ©parer Ă toutes les Ă©ventualitĂ©s, et donc nous faisons des plans » en cas d’Ă©chec « car il serait irresponsable de ne pas le faire », reconnaissait Brian Hook fin mars.

Tous tentent aussi de jauger le sérieux des avertissements de Téhéran.

« Ceux qui veulent faire sauter l’accord iranien doivent d’abord nous dire ce qu’ils feront si l’Iran relance son programme d’enrichissement d’uranium », a prĂ©venu sur Twitter l’ambassadeur de France Ă Washington, GĂ©rard Araud, alors que Mike Pompeo a estimĂ© que rien n’indique que « les Iraniens se prĂ©cipiteraient pour crĂ©er une arme nuclĂ©aire ».

Après Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel devrait plaider la cause de l’accord iranien vendredi Ă la Maison Blanche.