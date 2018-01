Nucléaire iranien: Téhéran et l’UE font bloc face à Trump pour défendre l’accord

Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif doit recevoir jeudi Ă Bruxelles le soutien des EuropĂ©ens Ă l’accord sur le nuclĂ©aire iranien, avant une dĂ©cision imminente de Donald Trump sur l’Ă©ventuel rĂ©tablissement des sanctions amĂ©ricaines contre TĂ©hĂ©ran.

MĂŞme si la diplomate en chef de l’Union europĂ©enne, Federica Mogherini, tient Ă isoler ce dossier des nombreux autres sujets de contentieux avec TĂ©hĂ©ran, M. Zarif devra rĂ©pondre aux prĂ©occupations de ses homologues français, allemand et britannique après les rĂ©centes violences contre des manifestants en Iran.

Mais l’urgence aux yeux des EuropĂ©ens est de faire une nouvelle fois bloc pour dĂ©fendre l’ international sur le programme nuclĂ©aire iranien signĂ© en 2015 après plus d’une dĂ©cennie d’âpres nĂ©gociations.

Les Etats-Unis « se prĂ©parent Ă dĂ©noncer l’accord sur le nuclĂ©aire iranien et donc Ă dĂ©truire un succès dans les efforts visant Ă empĂŞcher que le nuclĂ©aire militaire continue Ă se propager dans le monde », a dĂ©clarĂ© dimanche soir le ministre allemand des Affaires Ă©trangères Sigmar Gabriel.

M. Trump, dĂ©tracteur farouche de cet accord, doit dire dans les prochains jours s’il rĂ©impose une sĂ©rie de sanctions Ă©conomiques qui avaient Ă©tĂ© suspendues après le dĂ©mantèlement d’installations d’enrichissement d’uranium notamment, conformĂ©ment Ă ce compromis jugĂ© historique par les autres grandes puissances qui l’ont nĂ©gociĂ© (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne).

– ‘Actions hostiles’ –

Selon deux sources, le prĂ©sident amĂ©ricain n’avait pas encore tranchĂ© mercredi soir, alors que la dĂ©cision sera probablement annoncĂ©e vendredi.

TĂ©hĂ©ran a d’ores et dĂ©jĂ promis des reprĂ©sailles, se disant « prĂ©parĂ© Ă tous les scĂ©narios ». A Moscou, oĂą il est venu chercher le soutien de la Russie mercredi, M. Zarif a dĂ©noncĂ© « la politique destructrice des Etats-Unis ».

« Les Etats-Unis doivent se rendre compte de l’unanimitĂ© de la communautĂ© internationale par rapport Ă l’accord nuclĂ©aire et corriger leur politique en consĂ©quence », a-t-il dit, appelant les grandes puissances à « rĂ©sister aux actions hostiles » de l’administration Trump.

Mme Mogherini, qui a prĂ©sidĂ© les nĂ©gociations au nom de l’UE, a promis de tout faire pour prĂ©server cet accord jugĂ© essentiel pour endiguer la prolifĂ©ration nuclĂ©aire, y compris en rencontrant Ă Washington des membres du Congrès hostiles au texte.

Mais la rĂ©union sera sans doute Ă©galement l’occasion d’aborder avec M. Zarif les dossiers qui fâchent, Ă commencer par le dĂ©veloppement de missiles balistiques par l’Iran et son soutien au rĂ©gime du prĂ©sident Bachar al-Assad en Syrie, au Hezbollah libanais et Ă la rĂ©bellion houthie au YĂ©men.

– ‘ExtrĂŞmement dur’ –

Les 28 pays de l’UE avaient dĂ©plorĂ© « la perte inacceptable de vies humaines » alors que les rĂ©centes manifestations en Iran ont fait 21 morts. Ils avaient appelĂ©, par la voix de Mme Mogherini, « toutes les parties concernĂ©es » Ă s’abstenir « de toute violence ».

« Il y a Ă©videmment des domaines de dĂ©saccord avec l’Iran, Ă commencer par son activitĂ© rĂ©gionale dĂ©stabilisante et son programme de missiles balistiques. Cela constituera une partie importante de notre conversation », a expliquĂ© le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson dans un communiquĂ©.

Mais « l’accord nuclĂ©aire iranien rend le monde plus sĂ»r. Il est vital que nous continuions Ă travailler avec nos partenaires europĂ©ens pour prĂ©server l’accord iranien, ainsi que la sĂ©curitĂ© et la prospĂ©ritĂ© que cela apporte aux gens d’Iran et du monde », a-t-il dĂ©clarĂ©.

« Nous continuerons d’exhorter nos amis Ă la Maison Blanche Ă ne pas le jeter Ă la poubelle », avait dĂ©jĂ lancĂ© M. Johnson mardi devant le parlement de Westminster. « Cet accord, qui empĂŞche les Iraniens de fabriquer des armes nuclĂ©aires en Ă©change d’un partenariat Ă©conomique plus important avec le reste du monde, reste utile et valide », avait-il martelĂ©.

La rencontre de jeudi matin devrait ĂŞtre suivie d’une confĂ©rence de presse de Mme Mogherini et de MM. Gabriel, Johnson et du ministre français des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian.

burs-axr/cds/plh