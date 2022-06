Numérique : Terry He, Président du groupe Huawei région Afrique du Nord au Cameroun

Celui-ci a été reçu par le premier ministre Joseph Dion Ngute, occasion de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine des TICs entre le gouvernement camerounais et Huawei.

Le représentant de Huawei et le premier ministre camerounais ont échangé sur les sujets tels que, l’échange d’informations et communication de la haute hiérarchie du Groupe Huawei. Aussi, le partage des expériences stratégiques sur les perspectives importantes de relance économique numérique du Cameroun suivant la vision d’un Cameroun émergent.

Par ailleurs, les deux entités sont revenues sur un bref rapport d’activités dans le cadre du partenariat stratégique avec Huawei : évolution et perspectives.

« En tant que leader dans le domaine des TIC dans le monde, Huawei continuera à partager ses expériences internationales dans plus de 170 pays à travers le monde, pour aider le gouvernement camerounais à construire une économie numérique forte, avec une vision de positionner le Cameroun comme un HUB stratégique des TIC en Afrique francophone et sous-région Cemac », a déclaré Terry He, Président du groupe Huawei Région Afrique du Nord à la sortie de l’audience.

« Nous restons ouvert à toutes propositions visant à accompagner le Gouvernement dans le cadre de son émergence à l’horizon 2035 », a souligné le premier ministre.

Huawei en tant que partenaire stratégique et prioritaire du gouvernement dans les domaines tels que la construction des infrastructures de télécommunications avec Camtel, les centrales solaires photovoltaïque dans les zones rurales, la transformation numérique des administrations, ainsi que la ville intelligente avec DGSN, continue de mener également des investissements dans la formation et le transfert des compétences à la jeunesse camerounaise estudiantine dans le domaine des TIC à travers ses programmes «Huawei ICT Académie», «Huawei ICT Compétition» et «Seeds for the future».