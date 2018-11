OCP : Le chiffre d’affaires en hausse de 14% à fin septembre

Le groupe OCP a achevé le troisième trimestre sur une forte progression de son activité avec un chiffre d’affaires qui a atteint près de 1,35 milliard d’euros (14,5 milliards de DH) contre 1,2 milliard d’euros (12,8 milliards) un an auparavant, annonce ce jeudi le Groupe.Sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité a dégagé un chiffre d’affaires global de 41,1 milliards de DH (1 euro = 10,7 DH), marquant ainsi une progression de 14% par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette évolution s’explique, entre autres, par une hausse de 23% des ventes d’engrais et de 15% de l’acide, et ce, grâce à un renchérissement des prix sur les deux segments, indique le groupe. Ainsi, les exportations vers la plupart des régions se sont améliorées, particulièrement vers les marchés asiatique et américain.

Sur les neuf premiers mois, la marge brute s’établit à 27,7 milliards de DH contre 23,5 milliards de DH un an auparavant. L’EBITDA atteint, de son côté, 12,8 milliards de DH, marquant ainsi une progression de 27%.

Pour rappel, l’OCP a consacré 7,2 milliards de DH en dépenses d’investissement à fin septembre. D’ailleurs, la 4e unité d’engrais du groupe à Jorf Lasfar est entrée en phase de production après son lancement en avril dernier.