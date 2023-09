ODD : la BID décaisse 800 millions de dollars en faveur de 8 pays africains

Ces prêts sont destinés aux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser la réalisation des Objectifs de développement durable.

La Banque islamique de développement (BID) a approuvé un prêt de 800 millions de dollars pour huit pays africains : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, le Togo et le Soudan. Ce financement vise à soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) dans ces pays, en se concentrant sur divers secteurs tels que l’énergie, l’éducation, l’agroalimentaire, l’eau et l’assainissement, ainsi que d’autres domaines.

En Côte d’Ivoire et au Sénégal, la BID financera pour 194 et 44,9 millions de dollars le développement de la mobilité et du transport durables afin de déjouer les pics de pollution enregistrés au cours des dernières années dans les grandes villes comme Dakar et Abidjan. Le Nigeria quant à lui recevra 66 millions de dollars « en vue de stimuler le transport d’électricité et l’innovation dans les secteurs de l’énergie et des technologies de l’information », indique la banque basée à Djeddah en Arabie Saoudite.

La Guinée et le Togo sont aussi concernés par l’initiative de la BID qui vise à terme la résilience de ses États membres au changement climatique. Ainsi, 136,5 millions de dollars sont consacrés à la lutte contre l’érosion côtière sur le littoral togolais tandis que le gouvernement guinéen obtient 40 millions de dollars pour la mise en œuvre de deux projets hydrauliques et d’hygiène publique. De nouveaux investissements qui viennent renforcer ceux en cours dans ces pays bénéficiaires avec l’appui d’autres partenaires au développement.