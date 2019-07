ODD: présentation des avancées ivoiriennes à New York

La première Revue nationale volontaire (RNV) de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) de la Côte d’Ivoire a été présentée, à New York par le ministre de l’environnement et du développement durable, Pr Joseph Séka Séka lors d’un forum politique.Selon une note d’information du service communication de ce ministère transmise, jeudi, à APA, « ce rapport a été présenté lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable, qui se tient à New York du 15 au 19 juillet 2019».

Ce rapport rend compte des avancées réalisées au niveau des 17 ODD avec un accent particulier sur les 6 Objectifs de développement durable retenus pour l’édition 2019.

Il s’agit de l’ODD 4 pour « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », de l’ODD 8 pour un « travail décent et croissance durable» et de l’ODD 10 qui est relatif à la « réduction des inégalités ».

L’ODD 13 qui parle des « mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » et l’ODD 16 relatif à la « paix, à la justice et aux institutions efficaces » ainsi que l’ODD 17 qui parle de « partenariat pour la réalisation des objectifs », sont également pris en compte dans ce rapport.

Après l’adoption de l’agenda 2030 en septembre 2015, le gouvernement ivoirien, a engagé le processus d’appropriation des ODD selon une démarche inclusive et participative avec l’appui des partenaires techniques et financiers, en particulier les Nations Unies.

Ce rapport « capitalise les conclusions des études thématiques et des rapports d’évaluations, les consultations avec les parties prenantes, principalement la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales et les partenaires au développement de même que les acquis des rapports de suivi de la mise en œuvre du PND (Plan national de développement) 2016-2020», ajoute la même note.

Par ailleurs, en marge de ce Forum de haut niveau, le ministre Joseph Séka Séka a pris part, mercredi, à une conférence sur les inégalités et le climat, initiée par l’Union européenne et la France.

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays (pauvres, riches et à revenu intermédiaire) afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.

Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement.