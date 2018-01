Offensif à Pékin, Macron peine à infléchir une relation déséquilibrée

Pour sa première visite en Chine, Emmanuel Macron a dĂ©crochĂ© la promesse d’un gros contrat nuclĂ©aire, mais sans percĂ©e majeure pour refonder une relation dĂ©sĂ©quilibrĂ©e, qui a poussĂ© Paris Ă s’alarmer des risques de « pillage » technologique chinois.

Le prĂ©sident français a placĂ© d’emblĂ©e sa visite sous le signe des routes de la Soie, rĂ©clamant que la France et l’Europe participent pleinement Ă ce colossal projet, lancĂ© par la Chine afin de construire des infrastructures de transport ente l’Europe et l’Asie.

« Ces routes doivent ĂŞtre partagĂ©es », a-t-il lancĂ© lundi, se posant en leader de l’Europe. « Elles ne peuvent ĂŞtre les routes d’une nouvelle hĂ©gĂ©monie ».

Mardi, lors d’une rĂ©ception officielle, le prĂ©sident chinois Xi Jinping lui a rĂ©pondu que « comme dit le prĂ©sident Macron, ce projet n’appartient pas Ă un seul pays » mais « reflète la vision chinoise d’une gouvernance mondiale ».

Sa visite a dĂ©bouchĂ© comme prĂ©vu sur la signature d’un liste d’, mais sans chiffrage total.

L’accord le plus important est l’engagement de signer dans trois mois la fourniture par d’une usine de retraitement des dĂ©chets nuclĂ©aire, en nĂ©gociation depuis dix ans.

Mais si le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a Ă©voquĂ© un contrat de « 10 milliards d’euros immĂ©diats », qui « sauverait la filière nuclĂ©aire » française, l’ElysĂ©e n’a donnĂ© aucun chiffre.

Cette visite n’a pas pour but de « venir chercher un maximum de contrats avec des montants affichĂ©s très Ă©levĂ©s » qui ne correspondent pas toujours Ă la rĂ©alitĂ©, a fait valoir Emmanuel Macron.

Reste que le prĂ©sident français a rĂ©clamĂ© Ă chaque prise de parole en Chine le rĂ©Ă©quilibrage d’une relation oĂą la France accuse un dĂ©ficit commercial de 30 milliards d’euros. En Ă©change, a-t-il dit, la France accepterait davantage d’investissements chinois.

Mais avec des limites, ont averti, sans prendre de gants, le président et encore plus Bruno Le Maire.

« On accepte des investissements sur le long terme et pas des investissements de pillage », a lancé ce dernier devant la presse. « Toute la difficulté est de savoir comment on accroît notre part de marché en Chine sans devenir des vassaux de la Chine ».

Selon lui, les investisseurs chinois « ne connaissent que le rapport de force ». Ils ont pour stratégie le dépassement: non plus imiter les technologies françaises mais les dépasser ».

– Centre Pompidou chinois –

Emmanuel Macron s’est fĂ©licitĂ© d’un accord très attendu sur la levĂ©e de l’embargo chinois sur la viande de boeuf française, promis pour « dans les six mois », sur un partenariat pour crĂ©er un Centre Pompidou Ă Shanghai, ou encore sur un meilleure ouverture du marchĂ© chinois au porc et au lait français.

En revanche, mĂŞme si Airbus a conclu un protocole d’accord en vue d’augmenter sa cadence de production de l’A320 en Chine, le groupe europĂ©en n’a annoncĂ© aucune vente d’appareils, fait rare pour une visite prĂ©sidentielle française.

A titre de comparaison, lors de la visite du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump Ă PĂ©kin en novembre, Boeing avait signĂ© des commandes chinoises pour 300 appareils, d’un montant catalogue de 37 milliards de dollars.

La visite d’Etat s’est toutefois dĂ©roulĂ©e sans heurts, avec un long entretien luni soir et un dĂ®ner Ă quatre des couples prĂ©sidentiels, puis une visite d’Emmanuel et Brigitte Macron Ă la CitĂ© interdite mardi matin. Le prĂ©sident français a offert Ă son hĂ´te un cheval de la garde rĂ©publicaine.

« Cette visite injecte un nouvel Ă©lan » Ă la relation sino-française et « ouvre un nouveau chapitre », a dĂ©clarĂ© Xi Jinping lors d’une dĂ©claration conjointe au Palais du peuple, oĂą il a reçu le prĂ©dident français avec tous les honneurs.

Mercredi, M. Macron devait se rendre Ă l’AcadĂ©mie spatiale oĂą la France et la Chine dĂ©veloppent ensemble un satellite d’observation de la Terre. L’occasion de rappeler que Paris compte dĂ©sormais d’abord sur la Chine, premier pollueur mondial, pour lutter contre le rĂ©chauffement climatique, après le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris.