Offensive turque en Syrie: les Kurdes craignent d’Ãªtre lÃ¢chÃ©s par leurs alliÃ©s

Les Kurdes de Syrie, qui ont combattu le groupe Etat islamique (EI), craignent d’ĂŞtre dĂ©sormais abandonnĂ©s par leurs alliĂ©s occidentaux après l’offensive turque lancĂ©e contre une de leurs enclaves.

Les forces turques et leurs alliĂ©s arabes ont attaquĂ© samedi la rĂ©gion d’Afrine, bastion dans le nord-ouest de la Syrie des UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), une milice kurde considĂ©rĂ©e comme terroriste par Ankara mais soutenue par Washington.

Cette offensive intervient après l’annonce par la coalition internationale antijihadistes, emmenĂ©e par les Etats-Unis, de la crĂ©ation d’une force frontalière de 30.000 hommes dans le nord syrien, avec notamment des combattants des YPG.

Ces YPG sont l’Ă©pine dorsale des Forces dĂ©mocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington dans la lutte contre l’EI. Elle a offert au prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump sa première victoire militaire en faisant tomber Raqa, la capitale de facto des jihadistes en Syrie.

Mais Ankara refuse l’Ă©tablissement Ă sa frontière sud d’une fĂ©dĂ©ration auto-proclamĂ©e par les Kurdes, la Rojava, au nom de sa sĂ©curitĂ© nationale, et accuse la milice d’ĂŞtre la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une sanglante guĂ©rilla sur le sol turc depuis 1984.

Pour les responsables kurdes, la fĂ©dĂ©ration est une expĂ©rience dĂ©mocratique qui pourrait servir d’exemple au reste de la Syrie quand le pays sortira de la guerre civile, qui a fait plus de 340.000 morts depuis 2011.

« Pour nous, les Etats-Unis ont une obligation morale de protéger la démocratie et le système démocratique dans cette région », a dit à Washington Sinam Mohamed, représentante de la Rojava, assurant que le PKK est un problème interne à la Turquie.

Les responsables amĂ©ricains, jusqu’Ă M. Trump qui doit parler mercredi Ă son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ont appelĂ© la Turquie à « la retenue » tout en reconnaissant son « droit lĂ©gitime » Ă se « protĂ©ger ».

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron s’est dit « prĂ©occupé » et l’Union europĂ©enne « extrĂŞmement inquiète » par cette offensive.

Washington a soutenu militairement les Kurdes combattant l’EI Ă l’est de l’Euphrate mais, Ă l’ouest du fleuve, les peshmergas sont seuls. Omar Mahmoud, un civil originaire de Tal Tamr (nord-ouest de la Syrie), est indignĂ© par le « silence amĂ©ricain » face Ă l’offensive turque.

– Accord sur Afrine –

« Les Kurdes ont combattu Daech (acronyme arabe de l’EI, NDLR), pour dĂ©fendre tout le monde, ils se coordonnaient avec la coalition internationale dirigĂ©e par les Etats-Unis », a dit l’homme de 35 ans Ă l’AFP. « Maintenant les Etats-Unis sont silencieux et c’est dĂ©cevant ».

« L’aviation turque survole Afrine, et tue les enfants et les femmes, au prĂ©texte que nous sommes des sĂ©paratistes, mais on fait partie de la Syrie », affirme Massoud Baravi, un autre civil, âgĂ© de 34 ans.

Les Etats-Unis semblent pourtant sensibles au sort des Kurdes d’Afrine. Le secrĂ©taire d’Etat Rex Tillerson a eu des conversations « franches et sĂ©rieuses » avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, selon la porte-parole Heather Nauert.

La rĂ©gion d’Afrine « était relativement stable comparĂ© au reste de la Syrie », a-t-elle dit, rĂ©cusant la thèse turque d’une prĂ©sence de l’EI.

Mais Washington a peu de moyen de pression sur Ankara, son alliĂ© au sein de l’Otan. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois en raison du soutien amĂ©ricain aux Kurdes et l’offensive en cours souligne sa perte d’influence dans un conflit qui rebat les cartes.

Et la Turquie n’aurait pas attaquĂ© sans le feu vert –qu’elle affirme avoir reçu– de la Russie, soutien essentiel du rĂ©gime du prĂ©sident syrien Bachar al-Assad. Les troupes russes combattent aux cĂ´tĂ©s de l’armĂ©e syrienne et des milices chiites contrĂ´lĂ©es par l’Iran, principal soutien rĂ©gional de Damas.

Ankara s’est Ă©galement engagĂ© dans les nĂ©gociations pour la paix en Syrie menĂ©es par Moscou, parallèlement Ă celles conduites par l’ONU et soutenues par Washington. En Ă©change, selon l’analyste de la Fondation pour la dĂ©fense des dĂ©mocraties Merve Tahiroglu, M. Erdogan aurait obtenu du prĂ©sident russe Vladimir Poutine qu’il laisse les forces turques prendre Afrine.

Des responsables kurdes ont indiquĂ© Ă l’AFP que Moscou leur avait offert une protection contre la Turquie s’ils laissaient leurs territoires au rĂ©gime syrien, et avait retirĂ© son soutien aĂ©rien quand ils avaient refusĂ© la proposition. L’accord pourrait aussi prĂ©voir une pause dans les combats entre les rebelles pro-Turcs et l’armĂ©e syrienne Ă Idleb (nord-est).