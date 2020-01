La décision été prise ce 15 janvier à Yaoundé, à l’issue d’une concertation entre les autorités camerounaises et celles de la Confédération africaine de football.

Décision prise à Yaoundé durant la concertation entre le président de la CAF arrivé au Cameroun le 13 janvier dernier, et des responsables de la présidence de la République, du Premier ministère, de la Fédération camerounaise de football et du Comité local d’organisation du CHAN et de la CAN.

A l’ouverture de la réunion le président de la CAF a dit son assurance que la fête du football sera une réussite au pays des Lions indomptables. « Je suis aujourd’hui convaincu que le peuple camerounais vivra cette Coupe d’Afrique des Nations dans une ferveur populaire exceptionnelle parce que la passion du football qui existe ici dans ce pays est unique, incomparable et inimitable. La CAF a mesuré cette dimension dans le travail de préparation, évaluer, à leur juste valeur, les avancements significatifs sur les divers chantiers de la CAN 2021. Je peux vous dire que la tendance est à l’optimisme»

Le président de la CAF a ajouté que : « Je me réjouis aussi à la fois de l’annoncer mais aussi de la confirmer. L’attachement de la population camerounaise au football africain lors de la plus grande compétition sportive du continent sera, j’en suis convaincu, la démonstration de force que la CAF mais pas seulement la CAF que toute l’Afrique souhaite partager avec vous ».

Prévue se disputer dans un premier temps en juin – juillet 2021, la nécessité de revoir le calendrier de la prochaine CAN s’est posée lorsque la FIFA a positionné la Coupe du monde des clubs à cette même période. Ce qui de l’avis de plusieurs analystes du football africain, pouvaient faire ombrage à la visibilité de la CAN, non sans empêcher certains joueurs africains d’y prendre part. Du fait notamment du refus de certains clubs de les libérer.

Les raisons climatiques avaient également été évoquées. Etant entendu que juin et juillet sont des périodes à forte pluviométrie au Cameroun.