OiLibya se rebaptise OLA Energy (officiel)

La marque OiLibya, spécialisée dans la distribution et la commercialisation de produits pétroliers (carburants et lubrifiants) a annoncé, par voie de communiqué, avoir changé de dénomination et d’identité visuelle des stations-service de son réseau de distribution panafricain pour devenir OLA Energy.La nouvelle approche, apprend-on, mettra l’accent sur l’excellence du service client, tout en proposant une offre de produits et services élargie pour mieux répondre à l’évolution des besoins des automobilistes.

La nouvelle identité visuelle (logo) des stations-service du groupe se présente sous une représentation stylisée de l’Afrique, avec les couleurs bleu et orange symbolisant respectivement la force et le dynamisme.

Elle reflète la vision du groupe Libya Oil Holdings Ltd., à savoir «d’être l’un des acteurs incontournables de la distribution des produits pétroliers en Afrique, tout en redessinant le secteur de l’énergie et valorisant l’auto-prospérité du continent».

Pour l’entreprise libyenne, cette nouvelle marque résume, surtout, l’esprit d’une entreprise purement africaine, dont les produits et services répondent aux plus hautes exigences de qualité et aux normes internationales de sécurité.

OiLibya, qui opère dans 18 pays du continent, revendique plus de 1500 collaborateurs d’origines diverses générant environ 20.000 emplois indirects.