ONU: la Côte d’Ivoire assurera la présidence du Conseil de sécurité en décembre

La Côte d’Ivoire assurera la présidence du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) du 1er au 31 décembre 2018, a annoncé, jeudi, le gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.La Côte d’Ivoire siège pour la 3è fois de son histoire au Conseil de sécurité de l’ONU en qualité de membre non permanent depuis le 1er janvier 2018 pour la période 2018-2019. « Notre pays assurera la présidence de cette illustre institution durant la période du 1er au 31 décembre 2018 », annonce le communiqué final du Conseil de ministres, transmis à APA.

« Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d’expériences en matière d’Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU, ainsi que sur la problématique de stabilité et du développement économique », ajoute le texte.

Dans cette perspective, un débat de haut niveau présidentiel est prévu le 05 décembre prochain aux Nations Unies sur le thème, « La reconstruction économique post-conflit, pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix, et facteur de stabilité et de sécurité ».

Le lendemain 06 décembre, un débat de haut niveau ministériel est également prévu sur le thème, «Une plus grande implication des Etats et des organisations sous-régionales et régionales pour plus d’efficacité dans la prévention et la résolution des conflits, en étroite coopération avec les Nations Unies ».

Outre ces débats de haut niveau, le programme de travail comportera, entre autres, des séances d’information relatives à la consolidation et à la pérennisation de la paix et de la sécurité internationales.