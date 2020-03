ONU: une déclaration politique a minima sur la condition des femmes

L’ONU doit adopter lundi une déclaration politique a minima sur la condition des femmes qui tentent de préserver des acquis menacés dans plusieurs pays, sans chercher de nouvelles voies de progrès sur l’égalité des sexes.

Cette déclaration sera approuvée lors de la 64e session de la Commission de la condition des femmes, réduite à quelques heures alors qu’elle devait durer jusqu’au 20 mars et rassembler 12.000 participants venus du monde entier.

En raison de l’épidémie de coronavirus, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres avait recommandé aux Etats membres de ne pas envoyer à New York de délégations. Ont été supprimés les débats généraux et événements liés à la session, la deuxième plus importante tenue chaque année dans la mégapole américaine, après l’Assemblée générale de septembre.

Le texte adopté reprend les grandes lignes de la Déclaration de Pékin qui, en 1995, avait poussé à l’émancipation et à la promotion des femmes à travers le monde. Elle définit des objectifs pour l’égalité des sexes dans divers domaines, dont l’économie, la lutte contre les violences, les femmes au pouvoir ou les femmes et l’environnement.

La France a prévu d’accueillir en juillet une conférence onusienne, non citée dans la déclaration adoptée lundi et baptisée « Pékin+25 », afin d’assurer le suivi et développer les acquis liés à la condition des femmes depuis 25 ans.

Leur « situation n’est pas du tout au niveau où elle devrait être après toutes ces années depuis la rencontre de Pékin », relève l’ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’ONU, le Suédois Olof Skoog.

« Ce n’est pas un problème d’intérêt, c’est parce qu’il existe une poussée politique active pour un recul dans plusieurs pays », explique-t-il à des journalistes.

Afin d’éviter l’échec, les négociateurs du texte ont supprimé toute référence à la santé sexuelle reproductive, combattue depuis des années par les Etats-Unis, qui y voient un encouragement à l’avortement, et les mentions relatives à la famille, interprétées de manière restrictive et conservatrice par la Russie, l’Arabie saoudite, l’Egypte ou l’Algérie, selon des diplomates.

– Discrimination, vulnérabilité –

Les déclarations politiques sur la condition des femmes sont adoptées tous les cinq ans par l’ONU.

« L’ambition cette année était de protéger ce qu’on a plutôt que de faire avancer des dossiers », convient M. Skoog.

La déclaration exprime « l’inquiétude » des pays de l’ONU face à « des progrès qui ne sont pas assez rapides ou assez profonds », alors que « dans certains domaines ils sont inégaux et que des lacunes importantes subsistent ».

A titre d’exemple, dans le domaine politique, note un diplomate, trois parlementaires sur quatre dans le monde sont des hommes.

« Vingt-cinq ans après la Déclaration de Pékin, aucun pays n’a pleinement réalisé l’égalité des sexes »; « des niveaux d’inégalité importants persistent à l’échelle mondiale et de nombreuses femmes et filles subissent des formes multiples et croisées de discrimination, de vulnérabilité et de marginalisation tout au long de leur vie », déplore aussi le texte de l’ONU.

En matière de violences faites aux femmes, mises sur le devant de la scène par le mouvement #MeToo pour les atteintes sexuelles, les signataires s’engagent à « éliminer, prévenir et répondre à toutes les formes de violences et de pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles ».

Et ce, « dans les sphères publiques comme privées, y compris via les réseaux sociaux ». De même, ils promettent de lutter contre « la traite des êtres humains et l’esclavage moderne » et de « garantir l’accès à la justice, et la fourniture de services de soutien, notamment juridique, sanitaire et social, à toutes les femmes victimes de violences », précise leur déclaration.