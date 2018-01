Onze détenus de Guantanamo poursuivent Trump, accusé d’être anti-musulman

Onze dĂ©tenus de la prison militaire amĂ©ricaine de Guantanamo ont lancĂ© jeudi des poursuites contre le prĂ©sident des Etats-Unis Donald Trump, estimant ĂŞtre illĂ©galement maintenus en prison parce qu’ils sont musulmans.

S’inspirant des arguments mis en avant par les dĂ©tracteurs du dĂ©cret prĂ©sidentiel anti-immigration qui visait dans un premier temps uniquement des pays Ă majoritĂ© musulmane, les prisonniers ont citĂ© dans leur plainte des tweets et autres dĂ©clarations du milliardaire dĂ©montrant, selon eux, ses prĂ©jugĂ©s anti-islam.

Ils ont Ă©galement glissĂ© ses commentaires sur le fait que, selon lui, aucun dĂ©tenu de Guantanamo ne devrait un jour ĂŞtre libĂ©rĂ©. Une prise de position qui tranche avec les administrations prĂ©cĂ©dentes, qui estimaient que la situation de ces prisonniers –il en reste 41 sur 775 il y a quelques annĂ©es– devait ĂŞtre rĂ©examinĂ©e ou qu’ils devaient ĂŞtre traduits devant un tribunal militaire.

« L’opposition du prĂ©sident Ă la libĂ©ration des prisonniers de Guantanamo s’inscrit en droite ligne d’autres initiatives politiques sans discernement de sa part –qui ont Ă©tĂ© annulĂ©es par les tribunaux », affirme la plainte, qui mentionne explicitement le dĂ©cret migratoire.

« Sa position sur Guantanamo appelle Ă rien moins qu’une exploration judiciaire », poursuit le recours. M. Trump « a souhaitĂ© plus rĂ©cemment que le musulman ayant tuĂ© plusieurs personnes Ă New York soit envoyĂ© Ă Guantanamo et privĂ© du processus constitutionnel, alors qu’il n’a jamais suggĂ©rĂ© que les tueurs de masse Blancs soient privĂ©s du processus requis ».

Ces poursuites ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es devant un tribunal fĂ©dĂ©ral de Washington au 16ème anniversaire de l’ouverture du centre de dĂ©tention, dans l’enclave amĂ©ricaine Ă Cuba. Elles rĂ©clament un habeas corpus pour les prisonniers, dont certains sont dĂ©tenus depuis 2002, afin qu’ils soient inculpĂ©s ou libĂ©rĂ©s.

Selon eux, le fait que l’administration Trump envoie des signaux selon lesquels elle n’a pas l’intention de les remettre un jour en libertĂ© est contraire Ă la lĂ©gislation amĂ©ricaine et au droit international.

« C’est une dĂ©monstration de son antipathie envers cette population carcĂ©rale, envers tous les hommes musulmans nĂ©s Ă l’Ă©tranger et envers les musulmans au sens large, du mĂŞme acabit que ce que les tribunaux ont Ă raison rejetĂ© ces derniers mois », a poursuivi le document de justice.