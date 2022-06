Onze d’Or 2022 : Karim Benzema coiffe Sadio Mané

L’international français devance d’une courte tête l’attaquant sénégalais dans les votes de ce trophée individuel décerné annuellement par Onze Mondial.Karim Benzema, pour la deuxième année consécutive, remporte le Onze d’Or. Les lecteurs de Onze Mondial, magazine historique français consacré au football depuis plus de 40 ans, ont sanctionné la saison démentielle de l’avant-centre merengue.

Indéniablement, l’exercice 2021/2022 est le plus abouti dans la carrière du joueur de 34 ans. Benzema a porté le Real Madrid jusqu’aux sacres en Liga et en Ligue européenne des Champions. Le Français a fini meilleur buteur (27 réalisations) et meilleur passeur (12 assists) du championnat espagnol.

Sur la scène européenne, l’Algérien d’origine a marché sur l’eau dans le parcours qui a mené son club à une 14e victoire finale en C1 en signant 15 buts et 1 passe décisive. À partir des huitièmes de finale, le « nueve » a planté 10 banderilles avec notamment un triplé à domicile face au Paris Saint-Germain, un autre à l’extérieur contre Chelsea et un doublé face à Manchester City. Sa panenka, à l’Etihad Stadium devant Ederson, l’un des meilleurs gardiens du monde, restera dans les annales.

Opposé en finale à Liverpool, le Real Madrid a été secoué. Comme très souvent, Karim Benzema a sonné la révolte en ouvrant le score dans les ultimes instants de la première période. Ce but, refusé par l’assistance vidéo à l’arbitrage (Var) pour une position de hors-jeu, a néanmoins annoncé le réveil des hommes de Carlo Ancelotti. Des performances qui ont fait du natif de Lyon (France) le Joueur de la saison de Ligue européenne des Champions.

Arrivé dans la Casa Blanca en 2009, Benzema a soulevé pour la 5e fois la coupe aux grandes oreilles. C’est le trophée interclubs le plus prisé sur la planète foot. Avant le Onze d’Or, le coéquipier de Vinicius Junior a été désigné meilleur joueur français évoluant à l’étranger par le syndicat des joueurs professionnels en France (UNFP).

Si l’on y ajoute son impact dans le final four de la Ligue des nations gagnée en octobre dernier par les Bleus, qu’il a retrouvés en mai 2021 après cinq ans d’absence, Benzema est le grandissime favori du Ballon d’Or France Football dont la cérémonie de remise est prévue le 17 octobre prochain. Sadio Mané est également attendu sur ce podium.

Onze d’Or en 2019, le sociétaire de Liverpool a concrétisé en équipe nationale son rêve en s’adjugeant la Coupe d’Afrique des nations tenue au Cameroun. Décisif à cinq reprises lors de cette odyssée (3 buts et 2 caviars), Mané a été élu meilleur joueur du tournoi par la Confédération africaine de football (Caf).

Un mois plus tard, l’enfant de Bambaly, dans le Sud du Sénégal, a transformé le tir au but synonyme de qualification à la Coupe du monde Qatar 2022 face à l’Egypte défaite en finale de la Can dans la même épreuve.

En club, Sadio Mané a ajouté deux lignes à son palmarès avec une Coupe de la Ligue et une Coupe d’Angleterre. Pour accéder à la finale de la plus vieille compétition au monde, Liverpool a pu compter sur un doublé de l’international sénégalais contre Manchester City.

Au coude-à-coude en Premier League avec les Citizens, les Reds se sont finalement classés deuxième, à un point seulement du champion malgré les 16 buts de Sadio Mané en 34 matchs disputés.

Classement du Onze d’Or 2022 :

1. Karim Benzema (37,2 %), 2. Sadio Mané (36,1 %), 3. Robert Lewandowski (10,6 %), 4. Édouard Mendy (6,6 %), 5. Riyad Mahrez (5,8 %), 6. Kylian Mbappé (2,3 %), 7. Mohamed Salah (0,5 %), 8. Ngolo Kanté (0,4 %), 9. Kevin de Bruyne (0,3 %), 10. Cristiano Ronaldo (0,1 %), 11. Erling Haaland (0,05 %).