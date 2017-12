Onze millions touristes ont visitÃ© le Maroc en 2017

Un total de 11 millions touristes a visitĂ© le Maroc en 2017, un rebond qui se concrĂ©tise pour la première fois dans le secteur, a annoncĂ© le prĂ©sident de l’Observatoire marocain du tourisme, SaĂŻd Mouhid.Selon lui, l’annĂ©e 2017 verra Ă©galement la barre des 22 millions de nuitĂ©es franchies et gĂ©nĂ©rer des recettes en devise s’Ă©levant Ă 68 milliards de dirhams contre 64 milliards l’annĂ©e dernière.

Dans le dĂ©tail, ce sont les Français qui constituent toujours et de loin le premier contingent de touristes, avec plus d’un tiers des arrivĂ©es, suivis des Espagnols, des Allemands et des Britanniques.

Près de la moitiĂ© des visiteurs sont d’origine marocaine, dont les Marocains rĂ©sidant Ă l’Ă©tranger (MRE) Ă©tant considĂ©rĂ©s comme des touristes.

Cette reprise soutenue du flux touristique est le fruit d’actions engagĂ©es par les professionnels du secteur, Ă leur tĂŞte, l’Office national marocain du tourisme (ONMT), qui a multipliĂ© tout au long de l’annĂ©e les partenariats avec les compagnies aĂ©riennes, renforçant ainsi l’offre aĂ©rienne du pays, notamment les vols intĂ©rieurs, tout en misant sur le digital pour promouvoir la destination.

Marrakech, Agadir, et Casablanca arrivent en tĂŞte des villes les plus visitĂ©es. La ville ocre va terminer l’annĂ©e sur des performances record, en dĂ©passant les deux millions de visiteurs.

Secteur clĂ© de l’Ă©conomie marocaine, le tourisme pèse pour 10% de la richesse nationale. Afin de renforcer davantage ce secteur, les promoteurs du tourisme marocain parient sur de nouveaux marchĂ©s, en particulier la Chine et la Russie, avec une suppression des visas. Avec quelques dizaines milliers d’arrivĂ©es supplĂ©mentaires, Russes et Chinois dĂ©passent encore Ă peine les 100.000 visiteurs.