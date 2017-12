Astuces : trois conseils pour bien utiliser un ordinateur de 32 Go de disque dur

Tu es étudiant, tu es nouvellement propriétaire d’un ordinateur avec un disque dur de 32 Go et tu te demandes comment le gérer? Cet article est pour toi. Il faut que tu saches comment gérer cette capacité, pour ne pas avoir à te plaindre de sa taille. Voici donc ce qu’il faut faire:

1- N’installe que l’essentiel

Si tu te demandais à quoi ça sert d’avoir un espace de stockage de 32 Go sur un ordinateur, tu as la réponse. C’est pour que tu n’installes que l’essentiel à savoir: une suite bureautique… Et puis c’est tout! Oui parce que, vu que tu vas installer Windows 10, et que ça va te prendre au moins 15 à 17 Go, il ne te restera pas beaucoup d’espace. C’est la raison pour laquelle il vaut mieux installer le strict minimum et te réserver 8 à 10 Go d’espace libre. Cet espace te servira non seulement à stocker les fichiers essentiels sur lesquels tu travailles, mais aussi à ranger temporairement des données, le temps de les transférer sur un disque dur…

2- Achète un DD externe

Autant te le dire tout de suite, tu auras besoin d’un disque dur pour stocker toutes tes données. Si tu es un garçon, un disque dur (DD) de 1 To sera suffisant pour stocker les logiciels, les films, ta musique et même les photos. Pour une fille, un DD de 512 Go suffira pour tes innombrables photos. Bien entendu un DD externe te permettra aussi et surtout de stocker tes travaux en cours ou bouclés. Mais ça c’est pour ceux qui ont vraiment l’intention de travailler avec!

3- Ne fais que l’essentiel

Ce qui est bien quand tu as un ordinateur de 32 Go de stockage, c’est que ça te permet déjà de te préparer pour l’environnement professionnel. Ça va t’apprendre à ne faire que l’essentiel et par conséquent à rapidement faire la différence entre ce qui est important et ce qui est futile. Un peu comme quand tu es en entreprise et que tu utilises un ordinateur qui est bloqué, genre tu ne peux même pas aller sur Facebook. N’aie pas peur, avec tes 32 Go tu pourras quand même aller sur Facebook, mais tu ne vas pas lancer les téléchargements n’importe comment pour saturer la bande passante de la connexion Internet. Ou alors tu ne vas pas chercher à installer les jeux qui n’ont pas toujours de portée éducative.

Si avec tout ça, tu réussis quand même à avoir des problèmes d’espace parce que tu n’arrives pas à installer des logiciels dont tu as besoin pour te former, cède ta machine Pbhev à quelqu’un qui en a plus besoin, et acquiers-en une autre plus performante.