Opinion : au-delà de Paris, l’Inde renforce ses ambitions climatiques

» Cinq ans après l’accord de Paris, l’Inde fait partie des rares pays en développement qui non seulement atteignent leurs objectifs « verts » mais aspirent à des objectifs climatiques plus ambitieux.

Lors du récent Sommet sur l’ambition climatique, le Premier ministre Narendra Modi a exposé l’approche indienne. Il a déclaré que nous devons viser « encore plus haut« , même si nous ne perdons pas de vue le passé. Il a ajouté que l’Inde ne se contenterait pas d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, mais qu’elle les dépasserait.

Lors du sommet de l’ONU sur l’action climatique en 2019, M. Modi a déclaré qu’une once de pratique vaut plus qu’une tonne de prédication. Nous prenons des mesures concrètes dans tous les domaines, y compris l’énergie, l’industrie, les transports, l’agriculture et la protection des espaces verts, dans le cadre de notre voyage à travers toute la société pour devenir un leader en matière d’action et d’ambition climatiques.

L’Inde reconnaît que le changement climatique ne peut être combattu en vase clos. Il nécessite une approche intégrée, globale et holistique. Il nécessite l’innovation et l’adoption de technologies nouvelles et durables. Consciente de ces impératifs, l’Inde a intégré le climat dans ses stratégies industrielles et de développement national.

L’énergie est au centre de toutes les stratégies climatiques. Nous pensons que l’Inde est devenue une centrale d’énergie propre et qu’elle est un leader dans la transition énergétique des sources productrices de dioxyde de carbone vers les énergies renouvelables et les sources de combustibles non fossiles.

Nous avons l’intention de continuer à exploiter le potentiel de l’Inde en matière d’énergies renouvelables. Notre capacité d’énergie renouvelable est la quatrième plus importante au monde et l’expansion de capacité entreprise est également l’une des plus importantes au monde. La majeure partie de cette énergie proviendra de la source d’énergie la plus propre, le soleil.

Nous constatons déjà des progrès. Nous nous étions initialement engagés à atteindre une capacité de 175 GW d’énergie renouvelable d’ici 2022. Nous sommes allés plus loin et nous prévoyons de passer à 220 GW dans les deux prochaines années. Nous avons un objectif encore plus ambitieux de 450 GW d’ici 2030.

Nous nous efforçons de faire en sorte que 40 % de l’électricité en Inde provienne de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030. Cette poussée en faveur des énergies propres va de pair avec un effort parallèle visant à réduire l’intensité des émissions de notre économie de 33 à 35 % (par rapport aux niveaux de 2005) d’ici 2030.

Le programme Ujala – une campagne nationale en faveur de l’utilisation des lampes LED – permet de réduire les émissions de CO2 de 38,5 millions de tonnes chaque année. Le programme Ujjwala, dans le cadre duquel plus de 80 millions de ménages ont eu accès à du gaz de cuisine propre, est l’une des plus grandes initiatives en matière d’énergie propre au monde.

L’action en faveur du climat et de la durabilité est intégrée aux programmes gouvernementaux dans de nombreux secteurs. Notre mission « Villes intelligentes » travaille avec 100 villes pour les aider à devenir plus durables et à s’adapter aux défis du changement climatique. Le programme national pour l’air pur vise à réduire la pollution atmosphérique (PM2,5 et PM10) de 20 à 30 % au cours des quatre prochaines années.

La mission Jal Jeevan, qui vise à fournir de l’eau potable sûre et adéquate à tous les ménages de l’Inde rurale par le biais de branchements individuels au robinet d’ici 2024, est fortement axée sur la durabilité.

Davantage d’arbres sont plantés et les terres dégradées sont récupérées pour créer un « puits » de carbone pouvant absorber 2,5 à 3 milliards de tonnes de CO2.

Nous travaillons également rapidement à la création d’un réseau de transport vert, afin de compenser un secteur connu pour ses émissions polluantes, notamment dans nos grandes villes.

Ces initiatives sont pour notre propre bien car l’Inde est l’un des pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.

Nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ces efforts portent déjà leurs fruits. L’intensité des émissions de l’Inde a diminué de 21 % sur la période 2005-2014. Au cours de la prochaine décennie, nous prévoyons des réductions encore plus importantes.

L’Inde entend être un citoyen mondial responsable dans le domaine du climat. Nous n’allons pas seulement au-delà des engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. Nous adoptons des instruments innovants pour faire progresser la coopération internationale en matière d’action climatique.

Nous avons créé des organisations internationales telles que l’Alliance solaire internationale et la Coalition pour des infrastructures résistantes aux catastrophes, qui travaillent à la création de filières mondiales à faible intensité de carbone. Plus de 80 pays ont adhéré à l’Alliance solaire internationale, ce qui en fait l’un des organismes internationaux dont la croissance est la plus rapide.

Cette combinaison d’action nationale et de citoyenneté internationale responsable fait de l’Inde un pays unique parmi les pays en développement et la place sur la voie de la réalisation de ses ambitions de devenir un leader en matière de réflexion et d’action sur le climat. »