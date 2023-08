Orabank Bénin : la Camerounaise Josiane Tchoungui quitte son poste de DG

«Après près de cinq ans à la tête d’Orabank Bénin, je quitte mes fonctions pour de nouveaux horizons professionnels. Mes premiers mots de remerciement vont à l’endroit d’Oragroup et au Conseil d’Administration d’Orabank Bénin qui ont porté leur choix sur ma modeste personne et m’ont confié la mission de conduire les destinées de cette belle banque pendant cinq années pleines de défis » écrit-elle sur son compte LinkedIn.

Arrivée chez Oragroup en septembre 2018, la Camerounaise Josiane Tchoungui avait été propulsée quelques mois après son arrivée au poste de directrice générale de la filiale béninoise de cette holding qui contrôle le réseau Orabank en Afrique.

Qui est-elle?

Après son Baccalauréat, Josiane Tchoungui s’inscrit à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale où elle obtient en 1995 une Maîtrise en Economie et Management. L’année suivante, c’est à l’IESEG de Lille que Josiane Tchoungui obtient un Master en Banque et Finance.

En 1996, elle fait ses premiers dans le monde professionnel. Recrutée comme Directrice Financière à Parpharm Agro-Industries, poste qu’elle occupera pendant trois ans et deux mois précisément.

Trois ans après, elle se retrouve à la Poissonnerie Populaire comme Directrice Financière. Autour de Ecobank Cameroun de bénéficier de l’expertise de Josiane Tchoungui. Elle y entre en Février 2006 en qualité de Responsable Risque et s’occupe entre autre de l’analyse et l’examen des crédits ainsi que de l’évaluation critique des dossiers de crédit. Elle restera salariée de Ecobank jusqu’en Février 2008, date à laquelle Josiane Tchoungui s’envolera pour d’autres aventures professionnelles.

Standard Chartered Bank Cameroun s’intéresse à elle et la copte comme Chef de service de crédits pendant un an et quatre mois, en juillet 2009, suite à certains changements en interne, elle devient Associate Director au sein de la même banque, Responsable de Global Corporate.

En novembre 2010, elle rejoint enfin Bgfi Bank Cameroun comme Directrice des Affaires Juridiques en charge du service des crédits. Cette banquière camerounaise devenait en 2018 DG d’Orabank Bénin, après son départ de BGFI Cameroun, où elle occupait déjà le poste de directrice générale adjointe.