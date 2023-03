Orange au sommet du Mt Cameroun avec les populations de Buéa

Dans sa volonté de se rapprocher de plus en plus des populations du Cameroun, d’accompagner la culture locale, Orange Cameroun a bien voulu accompagner la 28e édition de l’ascension du Mt Cameroun qui a traditionnellement lieu dans la ville de Buea. La ville était parée aux couleurs de la marque dans tous les coins de rue, il était difficile de faire un pas sans remarquer la présence du sponsor majeur de cette édition, annonçant l’un des évènements les plus importants de cette région du pays.

Dès le 24 février, un évènement de grande mobilisation a été organisé à l’esplanade du stade Omnisport de Molyko. A cette occasion, il était important pour les porte-paroles de la marque de rappeler l’intérêt qu’Orange Cameroun porte aux populations de Buea et toute la zone.

En fin de soirée, l’ambiance était à son comble avec l’arrivée de l’artiste populaire KO-C, accompagné de plusieurs artistes locaux pour offrir un show explosif au public venu nombreux. Comme cerise sur le gâteau, on a eu droit à l’élection Miss Mt Cameroun 2023 avec des récompenses à la clé : 300.000 pour la miss, 250.000 F pour la 1ere dauphine, 100.000 F pour la 2e dauphine.

Durant ce moment de grande chaleur, le public a reçu la générosité de la marque à plusieurs niveaux. Ils ont été nombreux à recevoir les goodies d’Orange Cameroun et quelques chanceux ont pu gagner la somme de 1.000.000 F en cash et des Smart Tvs, juste après avoir effectué l’action de téléchargement de l’application Orange Money Afrique désormais disponible d’usage aux utilisateurs de tous les opérateurs locaux.

Au 25 matin, la course de l’espoir était lancée ! Une course rude entre juniors, seniors et vétérans, pour ce cinquantenaire historique.

Au sortir de la course, plusieurs actions marquant la continuité de l’accompagnement d’Orange Cameroun autour d’initiatives dans le NOSO ont été annoncées pour les années à venir.