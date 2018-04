Orange, mafieux et germophobe: l’ex-directeur du FBI James Comey accable Trump

James Comey, l’ex-directeur du FBI limogĂ© en 2017 par Donald Trump, dresse un portrait au vitriol d’un prĂ©sident amĂ©ricain Ă©gocentrique et sans foi ni loi dans son livre « A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership », qui sort mardi.

– Première impression –

« Son visage semblait lĂ©gèrement orange, avec des poches très blanches sous les yeux lĂ oĂą, je pense, il avait mis ses lunettes de protection (pendant ses sĂ©ances de bronzage artificiel), et (il avait) une coupe impressionnante, des cheveux très blonds qui, après une inspection minutieuse, semblaient ĂŞtre les siens. Je me rappelle m’ĂŞtre demandĂ© combien de temps il lui fallait pour mettre tout ça en place le matin. Alors qu’il tendait la main, j’ai mentalement pris note de vĂ©rifier sa taille. Elle Ă©tait plus petite que la mienne, mais pas anormalement plus petite ».

– Le parrain Trump –

« Le cercle silencieux qui acquiesce. Le boss qui fait le jour et la nuit. Les serments de fidĂ©litĂ©. La vision du monde selon laquelle tous sont contre nous. Le mensonge gĂ©nĂ©ralisĂ©, qu’il soit petit ou gros, au service d’une sorte de code de loyautĂ© qui place l’organisation au-dessus de la moralitĂ© et de la vĂ©ritĂ© ».

– Trump et les femmes –

« Je suis germophobe. Ce ne serait pas possible que je laisse des gens se faire pipi dessus devant moi. Pas question », dit Donald Trump, citĂ© dans le livre, en dĂ©mentant le rapport d’un ancien agent secret britannique relatant une soirĂ©e prĂ©sumĂ©e avec des prostituĂ©es en 2013 Ă Moscou.

« Il a alors discutĂ© des cas oĂą des femmes l’accusaient d’agressions sexuelles, un sujet que je n’avais pas Ă©voquĂ©. Il a mentionnĂ© un certain nombre de femmes, et il se souvenait de leurs accusations. Alors qu’il se plaçait sur la dĂ©fensive et que la discussion virait au dĂ©sastre, d’instinct, j’ai sorti l’atout de ma manche: +Monsieur, nous n’enquĂŞtons pas sur vous+. Cela a semblĂ© le calmer ».

– Des gens solides –

John Kelly, ministre de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Ă l’Ă©poque devenu depuis secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la Maison Blanche, « a dit qu’il Ă©tait Ă©coeurĂ© par mon limogeage et qu’il entendait dĂ©missionner en signe de protestation (…) J’ai dit Ă Kelly de ne pas faire ça, mettant en avant le fait que le pays avait besoin de gens solides autour de ce prĂ©sident. Particulièrement de ce prĂ©sident ».

– Pas un rire –

« Je ne me rappelle pas l’avoir entendu rire, pas une fois. Ni pendant des conversations avant les rĂ©unions. Ni pendant une discussion (…). Au risque de surinterprĂ©ter, et je pense qu’il est possible qu’en privĂ© il fasse rire sa femme et ses enfants ou que j’aie ratĂ© plusieurs Ă©clats de rire en public, mais je ne connais aucun autre dirigeant Ă©lu qui ne rie pas rĂ©gulièrement en public. Je soupçonne que son apparente incapacitĂ© Ă le faire est ancrĂ©e dans une profonde insĂ©curitĂ©, une incapacitĂ© Ă ĂŞtre vulnĂ©rable ou Ă prendre le risque d’apprĂ©cier l’humour des autres, ce qui, après rĂ©flexion, est vraiment très triste pour un dirigeant et un peu effrayant pour un prĂ©sident ».

– Feu de forĂŞt –

« La prĂ©sidence de Donald Trump menace beaucoup de ce qui est bon dans cette nation. Nous sommes tous responsables des choix profondĂ©ment imparfaits prĂ©sentĂ©s aux Ă©lecteurs lors de l’Ă©lection de 2016, et notre pays en paie le prix fort: ce prĂ©sident n’a pas d’Ă©thique, n’est pas attachĂ© Ă la vĂ©ritĂ© et aux valeurs des institutions. Sa façon de diriger est transactionnelle, menĂ©e par son Ă©go et basĂ©e sur la loyautĂ© personnelle. Nous avons la chance que quelques dirigeants Ă©thiques aient choisi de servir et de rester Ă des hauts postes du gouvernement, mais ils ne peuvent empĂŞcher tous les dĂ©gâts de l’incendie de forĂŞt qu’est cette prĂ©sidence. Leur tâche est d’essayer de le circonscrire ».