Orange organise la semaine africaine de l’Intelligence artificielle

Cette rencontre en ligne va voir la participation de plusieurs pays africains, dont le Cameroun ; de même que des experts des grands groupes mondiaux du numérique.

Le réseau des Orange Digital Center organise la toute première édition de la semaine de l’Intelligence africaine, l’AI Africa Week. Cette rencontre en ligne va se tenir du 25 au 29 janvier 2021 dans 10 pays africains et du Moyen-Orient : la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l’Egypte, le Mali, et le Cameroun.

Pendant cette rencontre, les participants vont assister à des conférences, des cas d’usage et des ateliers pratiques autour de l’Intelligence artificielle. Tout ceci sera animé par des experts nationaux et internationaux du Groupe Orange, Orange Business Services, Business and Decision et les différentes filiales MEA. Prendront également part, les plus grands experts nationaux, et internationaux dont des représentants d’Orange, Google, Microsoft, IBM, Amazon, Valeo, etc.

Au total, 15 conférences à tenir suivant ce programme : 25 janvier 2021, les opportunités et les limites de l’intelligence artificielle ; 26 janvier 2021, l’Open Data ; 27 janvier 2021, l’Automatisation de l’Intelligence artificielle (AutoML) ; et 28 janvier 2021, les nouveaux métiers liés à l’Intelligence artificielle ; et le 29 janvier 2021, le matériel optimisé pour l’Ia.

En rappel, les Orange Digital Center sont disponibles dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient, et réunissent dans un même espace plusieurs programmes stratégiques : une École du code, un FabLab Solidaire, un Orange Fab, et Orange Ventures.