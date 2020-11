Orange Ventures MEA Seed Challenge : la start-up camerounaise WASPITO sélectionnée pour un investissement en amorçage

C’est dans le cadre du MEA Seed Challenge d’Orange Ventures lancé en juin 2020. Un appel à candidatures avait été émis à cet effet auprès des start-ups technologiques en amorçage, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en Jordanie, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie.

Plus de 500 candidatures reçues ont été examinées avec attention par les équipes d’investissement en lien avec les équipes Orange locales. 670 000 euros seront investis à l’issu d’un processus de sélection très compétitif dans les 07 start-ups sélectionnées dont WASPITO pour le Cameroun.

WASPITO est une application qui propose les services E-santé de télémédecine. La plateforme a pour objectif de connecter l’écosystème de santé en Afrique et de fait, rendre les services de santé et les informations accessibles au plus grand nombre à travers le continent.

Avec des fonctionnalités comme la téléconsultation, l’application WASPITO permet à un utilisateur de consulter un médecin ou un autre professionnel de santé à distance par appel vidéo. Un réseau social de santé intégré et géré par des médecins permet également d’obtenir des réponses en temps réel aux questions posées par les utilisateurs.

Orange Cameroun et Orange Ventures Afrique et Moyen-Orient félicitent et souhaitent la bienvenue dans la communauté Orange à Waspito. Après l’ouverture du premier Orange Digital Center de l’Afrique Centrale à Douala, la mise en place d’Orange Ventures MEA Seed, vient compléter l’important dispositif qu’Orange met à la disposition des talents camerounais et surtout souligne la confiance d’Orange dans le potentiel d’innovation de l’écosystème camerounais.