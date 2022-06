Ordre des avocats du Cameroun : le président de l’assemblée générale et les 15 membres du conseil sont connus

C’est à l’issue des élections tenues entre dimanche 19 et lundi 20 juin 2022 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Les premières décisions de l’assemblée générale élective de l’Ordre national des avocats du Cameroun en cours depuis samedi dernier sont connues. Il s’agit du résultat des élections à l’assemblée nationale de l’ordre et au Conseil de ce dernier. En effet, les avocats Kless Yves Kouamou et Ernest Gbata ont été élus aux postes respectifs de président et vice-président de l’assemblée générale des avocats.

Le résultat ayant sanctionné la fin du scrutin a été dévoilée en fin de soir dimanche. L’heureux élu porté à la tête de cet organe a récolté 1381 voix. A la proclamation des résultats, celui qui était vice-président de l’assemblée générale de l’Ordre depuis 2018 n’a pas retenu sa satisfaction.

« Ma fierté, celle que j’ai, n’est pas forcément la mienne, mais celle de tout le barreau. Si le barreau doit changer, il doit changer à partir de l’assemblée générale. C’est ainsi que le thème que je défends est de replacer l’assemblée générale au cœur de l’action du barreau et agir maintenant », déclare le remplaçant de Evaristus Mofor.

Après leur élection, les travaux se sont poursuivis. Aux environs de 6h ce lundi, les 15 membres du Conseil de l’Ordre ont été élus sur les 50 candidatures enregistrées. Il s’agit de Me Fojou, Me Atangana Bikouna, Me Duga Titanji, Me Ebah Ntoko, Me Mbah, Me Memong, Me Tam Bateky, Me Zangue, Me Ngo Minyogog, Me Moussa Ganava, Me Deugoue, Me Fouegoum, Me Tamo, Me Assira et Me Kontchou.

Pour l’élection du bâtonnier, juste cinq candidats sont en lice, après les tractations et disqualification. Il s’agit de Me Atangana Bikouna, Me Duga Titanji, Me Mbah, Me Memong et Me Ebah Ntoko.