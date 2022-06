Ordre des avocats du Cameroun : Me Mbah Eric Mbah est le nouveau bâtonnier

L’avocat vient d’être élu à l’occasion de l’assemblée générale de l’Ordre national des avocats du Cameroun qui se tient depuis samedi 18 juin 2022 à Yaoundé.

Le suspens a longtemps duré. De samedi à lundi, toutes les attentions étaient portées au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Là se tient les travaux de la session ordinaire de l’assemblée générale élective de l’Ordre national des avocats du Cameroun. Cet après-midi, la fumée blanche tant attendue a recouvert le toit du joyau construit par les Chinois.

Me Mbah Eric Mbah est porté à la tête du barreau pour un mandat de deux ans, par les 2800 avocats inscrits au tableau de l’Ordre des avocats et qui ont participé aux travaux. Il succède ainsi à Me Charles Tchakounte Patié décédé. Le nouveau bâtonnier a devancé les quatre autres candidats qui étaient en lice à l’issue de l’élection des 15 membres du Conseil de l’Ordre ce lundi matin.

Son élection vient parachever le renouvellement des organes dirigeants de l’Ordre national des avocats. Dimanche en soirée, Kless Yves Kouamou et Ernest Gbata ont été élus aux postes respectifs de président et vice-président de l’assemblée générale des avocats. Vers 6h ce lundi, les 15 membres du Conseil de l’Ordre ont été élus.

Me Mbah Eric Mbah était jusque-là le représentant du bâtonnier pour la région du Nord-Ouest. Agé de 52 ans, il était le plus jeune des sept candidats enregistrés avant le début des élections. Il lui revient à présent de mettre en œuvre son plan d’action. Lors de la phase de campagne, l’avocat s’est permis d’analyser les défis auxquels ses pairs sont confrontés. Le dépassement de certaines dispositions des textes organiques, l’inadéquation des textes à la protection des avocats, l’absence d’appui financier au barreau et aux avocats, entre autres.

Produit de l’université de Yaoundé II-Soa, il est inscrit au petit tableau en 2001 et au grand tableau en 2003. En 2018, le propriétaire du cabinet Mbah and partners basé à Bamenda, devient membre du Conseil. Avant son élection en qualité de bâtonnier, Me Mbah a promis de lutter contre la corruption au sein du barreau et d’améliorer l’épanouissement des avocats. L’heure est venue de juger le maçon au pied du mur.