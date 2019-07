Organisation de la Can 2021 : le Cameroun inquiète la Caf

La Confédération africaine de football a demandé à l’Algérie de se tenir prêt en cas de défaillance du pays des Lions indomptables. Mais le président de la Fécafoot, Seidou Mbombo Njoya se dit serein.

La sortie vendredi dernier du ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernanoui a créé une vive polémique au Cameroun. Selon le ministre algérien, la Caf a demandé à l’Algérie de se tenir prête à organiser la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Caf) à la place du Cameroun. Au cas où le Cameroun ne serait pas prêt dans les délais. Et pour cause, le glissement de date de 2019 à 2021 n’a pas entraîné une évolution marquée de toutes les infrastructures requises pour une telle compétition.

Depuis le mois de mai dernier, on a une nouvelle date pour la livraison du Complexe sportif d’Olembé. De mars 2019, on est passé à juillet. Le Groupe Piccini en charge de la construction de cette infrastructure avait, à travers un communiqué, assuré que les travaux seront achevés en fin décembre 2019. Si le site de Japoma, dans la banlieue de Douala avance normalement, on ne pourrait dire la même chose des installations de Yaoundé, Garoua, Bafoussam. Où les travaux sont à l’arrêt depuis trois mois.

Mais pas de quoi inquiété côté camerounais où le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Seidou Mbombo Njoya estime que son pays sera prêt dans les temps. « Il n’y a pas d’équivoque, le Cameroun organisera la Can 2021. Le passage de témoin a eu lieu. Les propos du ministre algérien des Sports ont été déformés. Nous sommes sereins», assure le dirigeant fédéral au micro de la CRTV.

Après l’édition de 1972, le Cameroun parviendra-t-il à accueillir à nouveau une phase finale de Can ? Le doute subsiste, quelques jours après la fin de la Can 2019, que le pays devait déjà organiser. Face aux retards pris dans les travaux, la Caf a retiré cette mission au Cameroun et l’a réattribuée à l’Égypte. Le Cameroun est censé s’occuper de la prochaine édition, en 2021. Mais l’incertitude règne encore, alors que le tour préliminaire des éliminatoires a débuté le week-end dernier.