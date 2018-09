Ouagadougou abrite en octobre un séminaire sur l’intelligence économique

La capitale burkinabè, Ouagadougou va abriter du 9 au 12 octobre 2018 le séminaire international de formation organisé par le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE), a appris APA jeudi auprès des organisateurs.Selon Honoré Kietyeta, responsable du CAVIE Burkina, initiateur du projet, cette formation de haut niveau, première du genre en Afrique de l’Ouest, devrait accueillir des cadres du public et du privé issus des quatre coins du continent.

« Cette session, a-t-il précisé, sera animée par d’éminents experts internationaux, tous membres du CAVIE ».

La rencontre est placée sous la direction de Guy Gweth, président du CAVIE, fondateur de Knowdys Consulting Group et Responsable de « Doing Business in Africa » à l’Ecole Centrale de Paris.

Au menu de la session, il est prévu des méthodes et outils de surveillance, de collecte, du traitement, de diffusion, de sécurité et de l’usage stratégique du renseignement économique sur les marchés africains.

En tant qu’organisation africaine de référence en matière de formation, d’évaluation et de certification des acteurs de la veille et de l’intelligence économique, le CAVIE assure la sélection, la notation et le suivi continu des experts agréés actifs en Afrique.

Les candidats définitivement admis se verront délivrer le CFC (Certificat de Formation du CAVIE).

Officiellement installé au Burkina Faso depuis septembre 2017, le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) est une association internationale à but non lucratif, qui se donne pour mission de promouvoir l’intelligence économique.

Son objectif est de permettre à l’entreprise d’avoir un mot à dire dans le concert des nations au plan économique.