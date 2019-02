Ouagadougou abrite, lundi, la 5e Conférence du G5 Sahel

La capitale burkinabè Ouagadougou, abrite lundi la 5e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel, annonce un communiqué de la présidence du Faso.Le document parvenu à APA samedi, précise que cette 5e Conférence se tient à un moment où «le Burkina Faso, qui s’apprête à prendre la présidence en exercice du G5 Sahel et pays hôte de du sommet, déploie des efforts pour contrer les attaques terroristes sur son territoire».

Selon le même texte, au regard de ces défis sécuritaires pressants, le G5 Sahel s’active, avec ses partenaires techniques et financiers à l’opérationnalisation de sa Force Conjointe pour mieux contrer les actions terroristes des groupes armés dans la sous-région.

Il en ressort également que le G5 Sahel entend mettre aussi l’accent sur un meilleur équilibre et une bonne articulation entre le développement et la sécurité.

La conférence de Ouagadougou se tient après celles de N’Djamena en novembre 2015, de Nouakchott en 2016, de Bamako en février 2017 et de Niamey en février 2018.

Elle se veut un rendez-vous pour les cinq chefs d’État, en vue de mieux fédérer les efforts pour faire du G5 Sahel, un espace économiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent durablement.

Au cours du sommet de Ouagadougou, le président Roch Marc Christian Kaboré prendra la présidence en exercice de l’organisation, à la suite de son homologue Mahamadou Issoufou du Niger.

En prélude à la rencontre au sommet, la capitale burkinabè a abrité la réunion des experts à partir de jeudi, et celle des ministres est prévue ce dimanche 3 février 2019.

La Conférence des chefs d’Etat est l’organe suprême du G5 Sahel et comprend les chefs des cinq Etats membres ( Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).

Etant l’organe de décision, elle fixe les grandes orientations et les options stratégiques de l’organisation. Elle assure la tutelle politique et la gestion des interfaces politiques de toutes les actions de développement et de sécurité des pays du G5 Sahel.