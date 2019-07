Ouattara, Bédié et Gbagbo se partagent la Une des journaux ivoiriens

Le retour du président Alassane Ouattara à Abidjan après une visite de travail au Niger et en France ainsi que la rencontre en vue à Bruxelles entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.Après le 12è sommet extraordinaire de l’Union africaine et une rencontre à l’Elysée avec le président français, le chef de l’Etat est rentré, hier, informe Fraternité Matin.

Zone de libre-échange continentale africaine/ Ouattara : « la mise en œuvre est prévue pour le 1er juillet 2020 », rapporte, également, le journal gouvernemental, ajoutant que le président ivoirien a aussi appelé à la réciprocité des Etats.

Pour LG Infos, M. Ouattara a « dribblé » la CEDEAO depuis Paris où il se prononçait sur le sujet de la monnaie unique de l’Afrique de l’ouest. Après Niamey et Paris, le président Ouattara est rentré, hier, reprend Le Patriote, quand Le Nouveau Réveil croit connaître « les vrais dessous » de la rencontre Macron-Ouattara, mardi, à l’Elysée.

A son tour, Le Quotidien d’Abidjan affirme détenir « la vérité que le régime a caché » sur la rencontre entre ces deux personnalités, avant de dévoiler les instructions fermes laissées par l’Elysée au régime Ouattara, au cours de ce tête-à-tête à Paris.

L’autre rencontre en attente en Belgique entre les anciens présidents Bédié et Gbagbo intéresse également la presse ivoirienne.

«Rencontre Gbagbo-Bédié : tout est bouclé. Ils se sont parlé au téléphone », jubile à ce propos Le Temps. Rencontre à Bruxelles : «Bédié et Gbagbo arrêtent une stratégie pour dérouter tout le monde », titre de son côté Soir Info.

Ce qui fait écrire au quotidien L’Essor ivoirien si « la vente aux enchères du PDCI-RDA » a déjà commencé avec l’annonce du «conclave » à venir entre ce parti et le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) de Gbagbo Laurent.