Ouattara et BÃ©diÃ© toujours Ã  la Une des journaux ivoiriens

Quarante-huit heures après leur tête-à -tête au palais présidentiel, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara et son grand allié, Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) sont toujours en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.Politique nationale/rencontre Ouattara-Bédié:  un coup politique ‘’mal ficelé », estime Soir Info qui relève par ailleurs, la réaction de Guillaume Soro ainsi qu’une ‘’grosse pagaille au PDCI ».

Pour sa part, L’Inter croit connaître ‘’la vraie » raison du communiqué de Bédié et Ouattara après leur tête-à -tête de mardi soir, quand sur le même sujet, Notre Voie fait des révélations sur ‘’les non-dits » de cette rencontre au sommet.

Discussion autour du parti unifié, ‘’la grande comédie de Ouattara et Bédié », affiche Le Temps, là où Le Nouveau Réveil écrit qu »’après leur rencontre au sommet mardi dernier, Soro encourage Bédié et Ouattara ».

‘’Parti unifié: Soro félicite Ouattara et Bédié », renchérit La Gazette à côté de Le Jour Plus qui ouvre ses colonnes à plusieurs cadres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir). Ils se prononcent sur la teneur du communiqué final qui a sanctionné ce tête-à -tête entre Ouattara et Bédié.

 La presse locale fait également le compte rendu du conseil des ministres présidé, mercredi soir, à Yamoussoukro, dans la capitale politique et administrative par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.Â

A ce propos, Le Jour Plus écrit que le mandat des maires et des conseillers régionaux a été prorogé par le gouvernement. Municipales et régionales les élections avant le 31 décembre 2018, complète Fraternité Matin, le journal à capitaux publics.

Pour l’établissement d’actes d’état civil, une procédure est désormais mise en place, poursuit Fraternité Matin qui ajoute à propos des déchets toxiques qu’un audit de l’Onu certifie la dépollution des sites contaminés.

« Prétendue menace contre le Nonce apostolique : le gouvernement annonce des poursuites » écrit encore ce journal dans son compte rendu du Conseil des ministres. S’agissant de l’adressage des rues du District d’Abidjan, l’opération débute en septembre 2018, conclu Fraternité, ce qui fait dire à Le Patriote que le président Ouattara a pris des mesures sociales ‘’fortes » lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement.                                                   Â