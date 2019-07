Ouattara et Soumahoro se partagent la Une des journaux ivoiriens

La visite du président de la République Alassane Ouattara en France et l’élection d’Amadou Soumahoro au poste de président de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) se partagent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.Le président de la République a été reçu hier, à l’Elysée par son homologue français, informe Fraternité Matin. « C’était une occasion de parler de l’excellente coopération entre la Côte d’Ivoire et la France » a déclaré Alassane Ouattara après 1 heure 30 de tête-à-tête avec Emmanuel Macron, rapporte ensuite le quotidien gouvernemental.

A propos de la monnaie unique : « on espère que ça se fera le plus tôt possible », reprend à son tour Le Patriote.

« Les monnaies vivent au rythmes des Etats », poursuit le chef de l’Etat ivoirien dans Le Rassemblement en réponse à une question sur l’avenir du franc CFA.

L’élection hier par acclamation d’Amadou Soumahoro pour un mandat de 2 ans à la présidence de l’APF intéresse également la presse ivoirienne.

A ce sujet, Le Patriote annonce que M. Soumahoro a été confirmé, hier, par acclamation lors de la plénière de la 45è session de l’APF à Abidjan.

« Je continuerai d’user du dialogue », a promis le président fraichement élu, ajoute ce journal. Amadou Soumhoro élu président, le camp Soro dénonce un putsch de l’APF, titre de son côté L’Inter. Ce qui fait dire à Bassatigui Fofana (proche de Guillaume Soro) en couverture de Générations Nouvelles qu’il n’ « y a pas eu élection ». Selon ce confrère proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, c’est bien le Sénégalais Moustapha Niasse qui est « le meneur de ce coup d’état contre M. Soro ».