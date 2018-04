Ouattara s’engage Ã  aligner le statut du corps prÃ©fectoral au rang des grands corps

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est engagé jeudi à aligner le statut du corps préfectoral au rang des grands corps à l’instar des diplomates ou des magistrats, lors d’une rencontre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro.‘’Votre rôle implique l’alignement de votre statut au même niveau que celui des autres grands corps », a dit M. Ouattara, ajoutant : ‘’c’est un engagement que nous prenons ».

M. Ouattara a évoqué avec le corps préfectoral des problématiques liées à la vie sociale et économique du pays, affirmant être ‘’engagé pour que les Ivoiriens, qu’elle que soit leur religion, vivent ensemble en parfaite harmonie »,  ce qui a été toujours pour lui ‘’une obligation morale ».Â

‘’Des efforts importants ont été faits en matière de cohésion sociale et ces efforts seront poursuivis. Je me réjouis que 95% des Ivoiriens qui avaient quitté le pays pendant la crise (post-électorale de 2011) sont de retour. Et, au Libéria, il n’en reste plus que 10.000 Ivoiriens », a noté M. Ouattara, invitant les personnes en exil à rentrer en Côte d’Ivoire.

Il a félicité le corps préfectoral pour ses efforts en dépit de l »’incivisme » de certaines populations vis-à -vis des symboles de l’Etat ivoirien.  Pour une meilleure gestion du territoire, le gouvernement a créé 31 régions, 108 départements, 472 sous-préfectures, 197 communes et deux Districts autonomes.

Pour permettre au corps préfectoral d’animer leur circonscription territoriale avec efficacité, des véhicules de commandement ont été affectés pour une couverture actuelle de 80% des besoins, a fait savoir le ministre de l’intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakité, soulignant que le parc automobile est de 578 véhicules contre 131 en 2011 (22%).

La Côte d’Ivoire, selon le président ivoirien,  est ‘’devenue un pays attractif ». Le pays enregistre ‘’chaque jour de nombreux touristes et des investisseurs » et affiche un taux de croissance moyen de 9% par an de 2012 à 2016, au-dessus du taux de croissance de la Chine qui a tenu ce record pendant des décennies.

 ‘’En 2017, malgré les chocs intérieurs et extérieurs, la mission du Fonds monétaire international la semaine dernière a indiqué que nous avons un taux de croissance de 7,8% faisant de la Côte d’Ivoire, l’un des cinq pays au monde à plus fort taux de croissance », a  relevé M. Ouattara.Â