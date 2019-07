Ouattara sollicité pour «aider à la stabilisation» politique en Guinée-Bissau

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été sollicité mardi à Abidjan pour « aider à la stabilisation» politique de la Guinée-Bissau qui a été secouée par une crise pendant plusieurs mois, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.« Nous sommes venus encore une fois, pour non seulement remercier le président Alassane Ouattara, mais aussi pour lui demander de poursuivre le travail qu’il est en train de faire pour aider à la stabilisation de la Guinée-Bissau», a déclaré Aristide Gomes, le premier ministre Bissau-guinéen à l’issue d’une audience au palais présidentiel d’Abidjan avec le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara.

« On va réaliser au mois de novembre les élections présidentielles qui devront en principe fermer le cycle de la crise politique. Encore une fois, le président Ouattara est là pour nous servir de personnage qui va pouvoir influencer les cours des choses au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de la communauté internationale d’une manière générale », a indiqué M. Gomes .

«Nous comptons beaucoup sur le président Ouattara», a-t-il insisté, soutenant que le numéro un ivoirien « tient beaucoup à la stabilisation de la Guinée-Bissau et de la sous-région d’une manière générale ».