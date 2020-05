Ouest-Cameroun: le projet “Route des chefferies” reçoit 1,3 milliard de F CFA de contribution de la France

Le financement a été accordé par l’Agence française de développement au promoteur de ce projet de valorisation des richesses culturelles du pays bamiléké, Joseph Fokou

Le projet “Route des chefferies”, qui a déjà à son actif plus de 14 musées dans la région de l’Ouest, a reçu une contribution de 2 millions d’euros (1 310 000 000 FCFA) de la France.

La convention de financement d’appui y relative a été signée le 30 avril dernier à Yaoundé, entre l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, le directeur adjoint de l’AFD au Cameroun, Nicolas Willemin, le président de l’association Route des Chefferies, Joseph Fokou.

Le projet vise à améliorer l’offre touristique en pays bamiléké.

“En renforçant la valorisation et la conservation du patrimoine culturel, naturel et créatif de la région de l’Ouest, le projet AFD-PRDC permettra l’amélioration et la diversification de l’offre touristique et patrimoniale du territoire. L’accent sera mis sur la rénovation du patrimoine bâti et des structures muséales existantes, ainsi que sur la création d’une Cité du Patrimoine […] Plusieurs sites naturels seront également aménagés, afin de garantir leur préservation et leur attractivité. Les artisans de la région Ouest, nombreux mais dont le potentiel économique demeure sous-exploité, bénéficieront d’actions de renforcement de capacités et de valorisation de leurs produits, afin de renforcer la chaîne de valeur de l’artisanat”, selon l’ambassade de France au Cameroun.

Les communes et villes unies de l’Ouest (CVUC-Ouest), des promoteurs culturels privés ainsi qu’une cinquantaine de chefs traditionnels sont liés à l’ONG Route des chefferies depuis 2006 dans le cadre d’une charte des chefferies.

D’après l’ambassade de France au Cameroun, c’est par ailleurs le Programme Route des chefferies (PRDC) qui a contribué, en 2013, à la création de l’Office régional de tourisme de l’Ouest (Ortoc).