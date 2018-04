Ouganda: abandon des poursuites contre deux chanteurs ayant « perturbÃ© » le prÃ©sident

Le ministère public ougandais a abandonnĂ© les poursuites contre deux musiciens qui Ă©taient accusĂ©s d’avoir « perturbĂ© la paix d’esprit du prĂ©sident Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, avec une chanson suggĂ©rant qu’il devrait passer la main, a-t-on appris de source judiciaire.

Le chanteur David Mugema et le producteur John Muwanguzi avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s fin 2017 et Ă©taient poursuivis pour avoir composĂ© et diffusĂ© sur internet une chanson intitulĂ©e « Mzei Wumula », qui signifie en luganda « Prends ta retraite, vieil homme ».

Le procureur arguait que la chanson « perturbait la paix d’esprit » du prĂ©sident Museveni, 73 ans.

« La direction du ministère public a Ă©crit pour dire au tribunal que l’Etat a retirĂ© les accusations », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Solomon Muyita, porte-parole de la justice ougandaise, sans expliquer les raisons de ce retrait. « Il n’y a plus de charges retenues contre les deux hommes », qui avaient Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s sous caution fin 2017.

Ils avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s alors que le Parlement dĂ©battait d’une rĂ©forme constitutionnelle controversĂ©e supprimant l’âge limite fixĂ© jusqu’alors Ă 75 ans pour ĂŞtre Ă©lu prĂ©sident. Cette rĂ©forme avait finalement Ă©tĂ© approuvĂ©e le 20 dĂ©cembre par le Parlement, puis ratifiĂ©e par M. Museveni.

Le texte rĂ©introduit une limite au nombre de mandats prĂ©sidentiels, qui avait Ă©tĂ© supprimĂ©e en 2005. Mais cette limite, fixĂ©e Ă deux mandats de cinq ans, n’entrera en vigueur qu’après la prochaine Ă©lection, ce qui pourrait permettre Ă M. Museveni de se prĂ©senter Ă nouveau Ă deux reprises.

Bien que la chanson de MM. Mugema et Muwanguzi ne nomme pas M. Museveni, le clip vidĂ©o l’accompagnant mĂ©lange des images de lui et d’anciens chefs d’État ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s, comme l’Irakien Saddam Hussein ou le ZimbabwĂ©en Robert Mugabe.

« Tu dois prendre ta retraite maintenant », scande la chanson. « Ceux qui refusent de partir pacifiquement, oĂą sont-ils? ». Le clip montre aussi des images de la police rĂ©primant des manifestations.