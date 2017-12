Ouganda : L’Opposition dÃ©nonce la levÃ©e de la limite d’Ã¢ge du prÃ©sident

Les lĂ©gislateurs ougandais opposĂ©s Ă la levĂ©e de la limite d’âge pour la fonction de prĂ©sident de la rĂ©publique ont annoncĂ© leur intention de se battre contre la modification de la Constitution du pays devant les tribunaux.Le Parlement ougandais a, mercredi la prĂ©sidente Rebecca Kadaga, adoptĂ© le projet de loi constitutionnelle (n° 2) de 2017 qui a aboli les limites supĂ©rieures et infĂ©rieures de l’âge du chef de l’Etat.

Avant l’amendement, l’âge du prĂ©sident Ă©tait fixĂ© Ă 35 ans minimum et 75 ans maximum.

L’adoption du projet de loi a Ă©liminĂ© le dernier obstacle Ă la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident Yoweri Museveni, s’il choisit de se reprĂ©senter Ă la fin de son mandat en 2021.

Il a maintenant 73 ans et pourra donc briguer un autre mandat Ă la tĂŞte du pays.

Les opposants aux amendements, menĂ©s par le chef de l’opposition au parlement ougandais, Winnie Kiiza, ont dĂ©clarĂ© qu’ils avaient l’intention d’attaquer les nouveaux amendements Ă la Constitution devant les tribunaux.

Kiiza a déclaré que « les amendements étaient contre la volonté de plus de 75% des Ougandais qui se sentent lésés et trahis ».

Elle a ajoutĂ© que « l’opposition retournera au peuple pour recueillir son opinion sur ce qu’ils estiment ĂŞtre la voie Ă suivre, maintenant que leurs aspirations ont Ă©tĂ© déçues par les nouveaux amendements.

« Nous devons aller voir les gens et savoir comment ils se sentent, et Ă©ventuellement les calmer ; sinon vu ce que les Ougandais ressentent actuellement, s’il n’y a personne pour aller leur parler, on pourrait voir le feu dans le pays », a dĂ©clarĂ© Mme Kiiza.

Sans donner plus de dĂ©tails, Winnie Kiiza a indiquĂ© qu’un certain nombre d’autres activitĂ©s Ă©taient prĂ©vues pour s’opposer Ă la levĂ©e de la limite de l’âge du prĂ©sident.