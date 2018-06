Ousainou Darboe nouveau vice-président de la Gambie

Le président gambien Adama Barrow a procédé à un remaniement ministériel marqué par plusieurs départs et arrivées dont le remplacement de la vice-présidente Fatoumata Jallow-Tambajang par Ousainou Darboe, précédemment ministre des Affaires étrangères, a-t-on appris vendredi de source officielle.Selon un communiqué de la présidence de la république dont APA a reçu copie, les autres faits marquants portent sur le remplacement du ministre de l’Information et de la Communication, l’expérimenté Demba Jao, par Ebrima Sillah, qui dirigeait les Services radio et télévision de la Gambie.

Lamin N. Dibba, quant à lui, devient le nouveau ministre de l’Agriculture, en remplacement d’Omar A Jallow.

Diplomate de carrière dans l’ancienne administration, Momodou Tangara a été nommé ministre des Affaires étrangères et des Gambiens de l’extérieur.

Le ministère des Terres et du gouvernement régional est confié à Musa Drammeh, tandis qu’Amadou Sanneh, ancien ministre des Affaires économiques, prend en charge le ministère du Commerce et de l’Intégration régionale.

Le Dr Isatou Touray, qui travaillait auparavant au ministère du Commerce, est maintenant ministre de la Santé et du Bien-être social.

Hadrammeh Sidibeh est le nouveau venu dans le gouvernement où il a le portefeuille de la Jeunesse et des Sports.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Henry Gomez, est maintenant conseiller spécial de la jeunesse auprès du président.

Le poste de ministre des Finances et des Affaires économiques reste encore à pourvoir.