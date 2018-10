Ousmane Sonko en vedette dans la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais parvenus mardi à APA traitent essentiellement de la réaction suscitée par une fracassante déclaration de l’opposant politique Ousmane Sonko mais aussi de la rencontre Soudan/Sénégal prévue aujourd’hui à 17h30 GMT.Tout est parti d’une vidéo dans laquelle Ousmane Sonko, affirme que ce ne serait pas un péché de fusiller les présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Cette phrase n’a pas tardé à provoquer une levée de boucliers d’une frange de la classe politique sénégalaise qui ne s’est pas fait prier pour « fusiller de toutes parts » l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines, rapporte le journal Les Echos.

Parlant de cette affaire qui fait grand bruit, Le Quotidien emprunte au leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef, opposition) son expression : « Sonko fusillé » par l’Alliance Pour la République (APR, parti au pouvoir) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS, opposition).

« Sonko doit savoir que ses aînés ont autant de mérite sinon plus que lui. Il n’est pas le premier à être renvoyé de l’administration pour un combat politique assumé. Trop, c’est trop ! », a dit Babacar Gaye, porte-parole du PDS dans les colonnes du journal Le Quotidien. De l’avis de l’analyste politique Yoro Dia dont les propos sont recueillis par ce journal, « quand on cherche toujours le buzz, on risque de périr par le buzz ».

Pour sa part, Seydou Guèye, ministre, porte-parole du gouvernement déclare dans Les Echos : « j’ai vraiment froid dans le dos. Ces argumentations sont propres aux logiques pro-islamiques et djihadistes. Un point de vue partagé par Fatou Thiam, membre de la mouvance présidentielle qui indique que « ce salafiste (Sonko) veut tromper son monde pour se mettre dans la peau du messie ».

Apparemment peu perturbé par ce tollé, Sonko estime qu’ « ils (les détenteurs du pouvoir) sont ridicules avec cette tentative de diabolisation qui ne produit que l’effet contraire ».

En outre, le député de Pastef a fait savoir que cet enregistrement n’est qu’un instrument de diversion de la mouvance présidentielle. « Cette vidéo date de plusieurs mois. On l’a sortie aujourd’hui pour essayer de (masquer) les vraies questions notamment l’assassinat lâche d’une de nos militants (Mariama Sagna), les agressions presque quotidiennes, l’irruption de la gendarmerie chez ma mère au lendemain de la présentation de mon livre (Solutions) », a soutenu Sonko dans Rewmi Quotidien.

En football, les journaux passent à la loupe le match entre le Sénégal et le Soudan comptant pour la 4èmejournée des Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Stades barre à sa Une : « s’ouvrir les portes du Cameroun ». Pour ce quotidien sportif, « les Lions peuvent se qualifier aujourd’hui » en cas de victoire à l’extérieur.

Mais Aliou Cissé devra faire sans son leader d’attaque Sadio Mané forfait. En effet, L’Observateur informe que le sociétaire de Liverpool (élite anglaise) est « victime d’une fracture à un doigt de la main gauche contractée samedi à Dakar » lors de la manche aller.

Cette indisponibilité de l’enfant de Sédhiou (sud), allongeant la liste des joueurs admis à l’infirmerie, n’inquiète pas pour autant le sélectionneur national qui estime que « le moment est arrivé pour les jeunes de se montrer ».