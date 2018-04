Ouverture Ã  Abidjan de la 2Ã¨me Ã©dition du Salon international du secrÃ©tariat

La deuxième édition du Salon international du secrétariat, prévue du 9 au 14 avril 2018, s’est ouverte lundi à Abidjan avec la participation de quelques pays membres de la Fédération africaine des secrétaires, assistantes et attachées de direction (FASAAD), entre autres le Maroc, le Bénin et le Cameroun.Durant une semaine, Abidjan sera la ‘’capitale africaine du secrétariat ». Les participantes, venues de plusieurs pays du continent, échangeront autour du thème ‘’Secrétaire/assistante, pour plus de professionnalisme ».Â

Cette deuxième édition est particulière, car elle coïncide avec la Journée nationale des secrétaires, célébrée tous les 14 avril. Pour marquer ces festivités la Ligue ivoirienne des secrétaires a initié un dîner gala à cette occasion.

La présidente de la Fédération africaine des secrétaires, assistantes et attachées de direction (FSAAD), Joséphine N’Zegué, accompagnée de sa vice-présidente Fara Kadja, a félicité la Ligue ivoirienne des secrétaires pour l’organisation de cet événement qui a mobilisé près d’une trentaine de partenaires.

A travers cette 2ème édition du salon, la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires, Catherine Assalé veut contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes diplômés des universités et grandes écoles en leur offrant ‘’près de 1.000 places de stages et de premiers emplois d’ici à fin 2018 ».

Le Salon international du secrétariat se veut une plateforme de promotion et de valorisation de l’ensemble des métiers du secrétariat, de renforcement des compétences des acteurs de la corporation, d’échanges et de partage d’expériences entre des professionnels du métier.

‘’Sans une bonne secrétaire, il n’y a pas de bons patrons, de bonnes planifications et pas de tâches, parce que vous êtes le maillon fort d’une entreprise gagnante », a déclaré Mme Martine Koffi Studer, Présidente du Conseil d’administration de Bolloré Côte d’Ivoire, marraine de la cérémonie.

La cérémonie a été placée sous le Haut patronage de M. Hamed Bakayoko, ministre d’Etat en charge de la Défense. Il était représenté par Bazoumana Coulibaly qui a salué l’engagement des secrétaires et assistantes de direction dans leur vision à vouloir répondre aux défis de leur corporation.

La ligue ivoirienne des secrétaires a été créée en 1979 par Alexis Gogoua, fondatrice et présidente honoraire de l’organisation. Elle a pour mission d’impulser une prise de conscience sur le rôle et la place de la secrétaire dans l’entreprise, de regrouper et d’organiser les professions du secrétariat.

Elle a, avec l’appui des partenaires techniques tels que Global compétences Group, le Conseil coton-anacarde, réussi à relever de ‘’gros challenges » pour l’organisation de la deuxième édition du Salon international du secrétariat.