Ouverture à Abidjan de la 7è édition du Salon de l’architecture et du bâtiment

La 7è édition du Salon de l’architecture et du bâtiment (Archibat 2019) s’est ouverte, mardi après-midi à Abidjan, autour du thème «l’habitat pour tous», en présence de plusieurs personnalités dont le ministre ivoirien de la Construction, du logement et de l’urbanisme Bruno Nabagné Koné.Organisée par le Conseil national de l’Ordre des Architectes (CNOA) en collaboration avec Axe marketing, Archibat est une plateforme pour notamment décrypter les nouvelles tendances de construction, et les nouvelles opportunités en termes de promotion immobilière.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Bruno Nabagné Koné a salué l’organisation de ce Salon qui suscite tous les deux ans «beaucoup d’intérêts».

« La thématique de cette année est au centre du programme du gouvernement », a-t-il souligné en égrenant les efforts consentis par le gouvernement ces dernières années en matière de logement dans le cadre du vaste programme présidentiel de logements sociaux.

A ce propos, le ministre Bruno Nabagné Koné a notamment cité la disponibilité de 600 hectares de réserve foncière, 30 milliards FCFA investis dans les VRD (Voiries, réseaux, divers), 350 milliards FCFA d’exonération fiscale en faveur des promoteurs immobiliers.

Auparavant, le président du Conseil national de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire (CNOA), Abdoulaye Dieng a plaidé afin que les autorités aident à mettre de l’ordre dans la corporation des architectes.

Les principales articulations de cette édition 2019 qui attend 30 000 visiteurs tous les jours, selon le Commissaire général du Salon, Ismaël Boga-N’guessan, seront meublées pendant cinq jours par cinq panels autour de conférences thématiques (politique nationale de l’habitat, l’aménagement du territoire, la normalisation de la construction, le financement de l’habitat…).

Une Journée Tunisienne, des lancements de produits, des rencontres B to B, des afterwork et une exposition sont également au menu d’Archibat 2019, a ajouté M. Boga-N’guessan par ailleurs, Directeur général de Axe marketing.

Au parc d’exposition d’Abidjan, ce Salon est organisé autour de trois bâtiments. Il s’agit du pavillon A dénommé « Bâtir », qui regroupe la maîtrise d’œuvre, les service, les structures et la couverture, les engins et outillages, les équipements techniques, quand le pavillon B «Finir», comprend la menuiserie et fermeture.

On y retrouve également de grands ensembles aménager (aménagement indoor et outdoor) et Décorer (objets d’intérieur). Enfin, le Pavillon C «Habiter» regroupe les acteurs du secteur de l’immobilier.