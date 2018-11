Ouverture à Abidjan de la 9ème rencontre des experts de la sous-région sur les systèmes nationaux de santé

La 9ème rencontre annuelle des responsables nationaux et des partenaires techniques et financiers des systèmes nationaux de l’information sanitaire, de la surveillance intégrée de la maladie et de la réponse de l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est ouverte mardi à Abidjan.Cette rencontre annuelle est « consacrée à des réflexions sur la production et l’utilisation de l’information sanitaire de qualité dans tout l’espace CEDEAO », a indiqué le directeur de la planification de la recherche et de l’information sanitaire de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), Salifou Zouma, représentant du directeur général de cette institution.

M. Zouma a fait savoir que « de la fiabilité des informations sanitaires produites et partagées, dépend la qualité des plans d’actions et la prise de décisions de qualité dans la gestion des systèmes de santé ».

Il a relevé la nécessité que les Etats, entre eux et les partenaires au développement, échangent sur les contraintes pour la mise en place de systèmes de santé d’information « robustes et fiables » aux fins d’identifier les causes de ces contraintes en vue d’y trouver les approches de solutions les plus adéquates pour les adresser.

« L’information sanitaire constitue un des piliers d’un système de santé fonctionnelle et performant », a fait remarquer à son tour, Blaise Atioumounan Koné, le directeur général de l’Hygiène public, représentant le ministre de la Santé et de l’hygiène publique.

Cette rencontre, organisée par la CEDEAO et l’O0AS, est soutenue par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).