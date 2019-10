Ouverture à Abidjan du Centre d’écoute du Trésor public ivoirien

Le ministre ivoirien de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly a procédé, jeudi à l’ouverture officielle du Centre du Trésor public, un outil interactif constituant une passerelle entre le mécanique et le numérique, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Saluant la mise en place de ce Centre par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le ministre Adama Coulibaly a « encouragé vivement à l’utilisation de cet outil interactif (…)».

Ce Centre permettra au Trésor public de « capter » les besoins de ses partenaires que sont les clients et les usagers, a expliqué le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré.

« C’est une véritable tribune d’échanges entre le Trésor public et ses partenaires » s’est-il félicité, invitant les usagers et clients « à utiliser ce canal» mis à leur disposition avec deux modes de saisine à savoir le contact physique et le contact à distance.

Résolument orientée client et engagée dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité de ses services et prestations, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s’est dotée de ce Centre d’écoute, créé par décision le 13 juin 2019.

Ce Centre a pour missions de servir d’interface entre les usagers /clients et le Trésor public afin de fournir toute information nécessaire sur les services et prestations de l’Institution.

Il doit en outre permettre d’orienter les usagers/clients vers les services du Trésor public en fonction de la nature de leurs préoccupations, mais également de recueillir, coordonner et assurer le suivi du traitement des requêtes des usagers/clients du Trésor public.

Par ailleurs, le Centre d’écoute du Trésor public doit exploiter les résultats du traitement des requêtes des usagers /clients afin de fournir une base d’amélioration des services et prestations du Trésor public.