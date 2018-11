Ouverture à Abidjan d’un atelier sur la définition mondiale de la ville

Un atelier visant à élaborer une définition mondiale et harmonisée de la ville et de la zone urbaine, s’est ouvert mardi à Abidjan, dans le cadre du suivi et la revue des Objectifs de développement durable (ODD) devant permettre d’établir un nouvel agenda urbain.Cet atelier qui se tient sur trois jours, a pour objectif principal de présenter aux pays l’approche du Degré d’urbanisation (Degurba) développé par l’Union européenne (UE) pour la définition de la ville, et discuter de son applicabilité ou des révisions nécessaires en vue d’une norme mondiale.

« A la fin de cet atelier on voudrait avoir des recommandations des instituts de la statistiques, des ministères de la Ville, de la Construction et de l’Urbanisme pour nous aider à bien capturer l’environnement d’une ville », a indiqué Donatien Bégui, représentant de l’ONU Habitat.

Il s’agit d’une série d’ateliers organisés par la Commission de l’UE avec l’ONU Habitat et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), impliquant les instituts nationaux de statistiques et tous les organismes en charge du développement urbain, a fait savoir Christina Corban, représentante de l’UE.

Ces ateliers devraient déboucher sur des activités pilotes au niveau de l’approche de la ville dans les pays. Le concept mondial, aujourd’hui, intègre la taille de la population, la densité de cette population, les caractéristiques de la zone, la fonction économique et la fonction administrative.

Jusque-là, les pays définissent les villes différemment, en fonction d’un critère unique ou d’une combinaison de critères incluant des aspects tels que la taille de la population ou sa densité, la fonction économique et administrative, le montant des revenus générés et la dimension politique.

Depuis 2015, deux agendas mondiaux ont été élaborés, à savoir le développement durable des ODD et le Nouvel agenda urbain (NAU), adoptés pour guider le développement au niveau mondial et national jusqu’en 2030. Ces deux projets visent aussi la délimitation des villes et l’implémentation d’indicateurs relatifs au foncier.

Une série de sept ateliers est prévue dans le cadre de ce programme. Le premier a été conduit à Abuja, au Nigéria, du 15 au 19 octobre 2018. Abidjan abrite ce second atelier, qui réunit des représentants des agences nationales de statistiques, des ministères et des centres de recherche.

Plusieurs représentants de pays africains francophones prennent part à cet atelier, entre autres, le Togo, le Mali, le Congo, la RDC, le Burundi, le Bénin, le Tchad, la Guinée, la Centrafrique et le Madagascar.

Les participants échangent autour du thème : « Évaluer la faisabilité d’élaborer une définition mondiale de la ville/zone urbaine pour le suivi et la revue des Objectifs de développement durable (ODD) relatifs au milieu urbain et du nouvel agenda urbain (NAU).