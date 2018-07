Ouverture à Abidjan d’un forum sur l’entrepreneuriat féminin en présence de Sheikha Hissah, princesse du Koweït

La première édition du Forum international des femmes entreprenantes dynamiques (FIED 2018), s’est ouverte vendredi à Abidjan en présence de Sheikha Hissah Saad Al-Sabah, princesse du Koweït, une grande figure de la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe.Son Altesse Sheikha Al-Sabah, princesse du Koweït, est l’invitée spéciale de ce forum qui se déroule les 6 et 7 juillet 2018. A cette rencontre, sont attendus plus de 2 000 participants de 80 pays dont le Ghana, le Burkina Faso. En plus du monde arabe, l’honneur est fait à trois pays africains le Maroc, la Tunisie et le Gabon.

« Nous voulons construire un pont entre les femmes arabes et les femmes africaines », a dit la princesse Sheikha Hissah Saad Al-Sabah, dans un discours, avant d’ajouter : « je vous promets d’aider les femmes africaines ».

La ministre ivoirienne de la Famille, de la protection de l’enfant et de la solidarité, Mariatou Koné, représentant la Première dame de Côte d’Ivoire, a salué la présence de la princesse Sheikha Hissah à cette cérémonie d’envergure internationale, tout en la remerciant pour le pont qu’elle établit entre les femmes africaines et arabes.

Elle l’a particulièrement félicité pour son engagement à l’autonomisation des femmes en Côte d’Ivoire. Ce qui devrait permettre à la gente féminine de prendre une part active au développement et à l’émergence du pays.

Plusieurs femmes d’affaires du monde arabe prennent part à ce forum en vue d’explorer le marché ivoirien, parmi lesquelles l’on enregistre la vice-présidente du Groupe Business Women, spécialisé dans la microfinance et l’agro-industrie. L’on note également la présence d’investisseurs européens et africains.

Ce forum est dédié aux femmes entrepreneures et celles qui se distinguent par leur leadership. L’édition 2018 dénommée FIED 2018, se déroule autour du thème « La femme incubateur de développement ». Elle est couplée avec la 4è édition des Prix des entreprenantes dynamiques (Prix ED).

Le forum est meublé par des conférences, des panels, des signatures de partenariats, des rencontres B to B, des expositions et un dîner de gala de distinction. La 4ème édition du PRIX ED est un temps fort du forum.

Le FIED qui a en outre enregistré la participation de Mme Kofi Annan, a pour objectif de promouvoir les femmes dont le parcours familial, professionnel et communautaire constitue un modèle de réussite, et qui prennent des initiatives dans les « environnements hostiles » en termes de business.

Il vise également à créer un réseau de «Femmes entreprenantes et dynamiques » en Afrique et dans le monde, à « accompagner les femmes encore hésitantes à se décomplexer, à relever les défis », et amener les pouvoirs publics à prendre en compte les femmes dans les projets de développement.

Le Forum international des femmes entreprenantes dynamiques (FIED) est une initiative de la plateforme Femmes entreprenantes et dynamiques présidée par l’Ivoirienne Djélika Yéo, Commissaire générale de cet événement. Il s’agit de la première édition d’un rendez-vous qui se veut annuel.